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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал 40-ю медаль на Азиаде-2018

Казахстанский каратист Дидар Амирали стал серебряным призером Азиатских игр-2018, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 67 килограммов Амирали уступил представителю Кувейта Али Абдулазизу.

Для Казахстана эта медаль стала 39-й на Азиаде-2018 и восьмой серебряной. Также в копилке сборной пять золотых и 27 бронзовых наград.

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