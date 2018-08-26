Казахстан завоевал 40-ю медаль на Азиаде-2018

В финале турнира в весовой категории до 67 килограммов Амирали уступил представителю Кувейта Али Абдулазизу.

Для Казахстана эта медаль стала 39-й на Азиаде-2018 и восьмой серебряной. Также в копилке сборной пять золотых и 27 бронзовых наград.