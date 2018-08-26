Итоги выступления казахстанcких спортсменов на Азиаде-2018 26 августа
Для казахстанских спортсменов завершился восьмой медальный день Азиатских игр в Индонезии, сообщает Sports.kz.
Для казахстанских спортсменов завершился восьмой медальный день Азиатских игр в Индонезии, сообщает Sports.kz.
Сегодня казахстанцы принесли стране три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. «Золото» выиграл
Теперь у сборной Казахстана 41 медаль — 5 золотых, 8 серебряных и 28 бронзовых.
Напомним, помимо Исраилова, копилку золотыми медалями на Азиаде-2018 уже пополнили еще один
Азиатские игры в Джакарте и Палембанге продлятся до 2 сентября.