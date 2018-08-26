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18:22 (мск), источник: Sports.kz

Итоги выступления казахстанcких спортсменов на Азиаде-2018 26 августа

Для казахстанских спортсменов завершился восьмой медальный день Азиатских игр в Индонезии, сообщает Sports.kz.

Сегодня казахстанцы принесли стране три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. «Золото» выиграл джиу-джитсер Руслан Исраилов, «серебро» у каратиста Дидара Амирали, а бронзовой призеркой стала легкоатлетка Элина Михина (400 метров).

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Теперь у сборной Казахстана 41 медаль — 5 золотых, 8 серебряных и 28 бронзовых.

Напомним, помимо Исраилова, копилку золотыми медалями на Азиаде-2018 уже пополнили еще один джиу-джитсер Дархан Нортаев, фехтовальщик Дмитрий Алексанин, а велогонщик Алексей Луценко выиграл сразу два «золота».

Азиатские игры в Джакарте и Палембанге продлятся до 2 сентября.

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