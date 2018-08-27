Около 35 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе Универсиады-2019

Прием заявок завершится 30 сентября. Окончательные списки волонтеров будут сформированы в декабре 2018 года.
Всего планируется отобрать 5 тыс. волонтеров. Отбор проходит в три этапа, включающие, в частности, собеседование и тестирование на знание английского языка. Во время Универсиады волонтеры будут встречать делегации в аэропорту, подсказывать гостям города, как ориентироваться в Красноярске, работать переводчиками, оказывать содействие во время проведения соревнований, церемоний награждения, помогать в медицинском обслуживании команд.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.