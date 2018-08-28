Колобков и Хучиев обсудили взаимодействие в развитии спорта в Чечне

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с национальным проектом “Демография” в части развития физической культуры и спорта, — приводит слова Колобкова пресс-служба ведомства. — Минспорт России готов оказывать региону поддержку в сфере подготовки спортивного резерва для сборных команд страны, строительства современной спортивной инфраструктуры и финансировании спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ».

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» в сельском районе Чеченской Республики в 2019 году начнется строительство многофункционального спортивного комплекса стоимостью 95 млн рублей. По словам Хучиева, доля финансирования этого объекта из федерального бюджета должна составить 95%. Хучиев также подчеркнул, что власти региона планируют увеличить пропускную способность спортивных объектов региона с 22,5% до 60%.