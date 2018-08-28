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16:35 (мск), источник: ТАСС

Колобков и Хучиев обсудили взаимодействие в развитии спорта в Чечне

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев обсудили дальнейшее взаимодействие в развитии спорта республики. Встреча прошла в Министерстве спорта РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с национальным проектом “Демография” в части развития физической культуры и спорта, — приводит слова Колобкова пресс-служба ведомства. — Минспорт России готов оказывать региону поддержку в сфере подготовки спортивного резерва для сборных команд страны, строительства современной спортивной инфраструктуры и финансировании спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ».

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» в сельском районе Чеченской Республики в 2019 году начнется строительство многофункционального спортивного комплекса стоимостью 95 млн рублей. По словам Хучиева, доля финансирования этого объекта из федерального бюджета должна составить 95%. Хучиев также подчеркнул, что власти региона планируют увеличить пропускную способность спортивных объектов региона с 22,5% до 60%.

В 2018 году в рамках ФЦП на 2016−2020 годы планируется выделение субсидий из федерального бюджета в размере 3 млрд 286,39 млн рублей.

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