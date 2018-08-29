Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
01:42 (мск), источник: Газета.Ру

USADA призывает не восстанавливать Россию в правах

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом не восстанавливать Россию в правах, сообщает «Советский спорт».

Источник: AFP 2018

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было отстранена в 2015 году из-за предполагаемого наличия государственной системы поддержки употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Сейчас Россия и WADA играют в гляделки, и если WADA моргнет и позволит России вернуться, несмотря на два невыполненных пункта условий, это будет огромный шаг назад. Это нанесет опустошительный удар по доверию к WADA, и по надеждам и мечтам миллионов атлетов, которые верят в чистый спорт», — приводит слова Тайгерта CNN.

«Мнение»: Как идет работа по восстановлению в правах РУСАДА
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 В соцсетях возмутились грубым ответом Порошенко журналисту
В Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон
Стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов
Промес должен остаться, «Легия» отказала ЦСКА: трансферы РПЛ
Украинка отказалась общаться с журналистом из РФ на US Open
Фавориты КХЛ: ЦСКА пора побеждать не только на льду
Назначен главный арбитр матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Тренер Нурмагомедова назвал сильные качества Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь