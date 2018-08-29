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14:33 (мск), источник: ТАСС

Посол Универсиады в Красноярске Хоркина дала мастер- класс на фестивале «Спасская башня»

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, посол Универсиады в Красноярске Светлана Хоркина в среду провела спортивную разминку для гостей Детского городка фестиваля «Спасская башня» в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Во время мастер-класса, в котором приняло участие несколько десятков детей, 13-кратная чемпионка мира показала несколько упражнений, направленных на растяжку и гибкость, а в конце занятия сделала стойку на руках.

«Без подготовки ее нельзя сделать, — отметила олимпийская чемпионка, которая является первым заместителем начальника ЦСКА. — Поэтому приходите в спортивно- гимнастический зал ЦСКА, где у нас работают прекрасные тренеры и созданы великолепные условия для тренировок».

Посетители фестиваля могли узнать подробную информацию об Универсиаде, которая пройдет в следующем году в Красноярске со 2 по 12 марта.

В рамках спортивного дня фестиваля у гостей площадки есть возможность сыграть в «летний» керлинг, бенди, проверить свою меткость в лазерном биатлоне, а также приобрести сувениры с символикой Универсиады 2019 года.

Универсиада — аналог Олимпийских игр в сфере студенческого спорта. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) раз в два года. На Всемирных студенческих играх в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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