Посол Универсиады в Красноярске Хоркина дала мастер- класс на фестивале «Спасская башня»

Источник: РИА "Новости"

Во время мастер-класса, в котором приняло участие несколько десятков детей, 13-кратная чемпионка мира показала несколько упражнений, направленных на растяжку и гибкость, а в конце занятия сделала стойку на руках.

«Без подготовки ее нельзя сделать, — отметила олимпийская чемпионка, которая является первым заместителем начальника ЦСКА. — Поэтому приходите в спортивно- гимнастический зал ЦСКА, где у нас работают прекрасные тренеры и созданы великолепные условия для тренировок».

Посетители фестиваля могли узнать подробную информацию об Универсиаде, которая пройдет в следующем году в Красноярске со 2 по 12 марта.

В рамках спортивного дня фестиваля у гостей площадки есть возможность сыграть в «летний» керлинг, бенди, проверить свою меткость в лазерном биатлоне, а также приобрести сувениры с символикой Универсиады 2019 года.