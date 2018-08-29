Свищев: Глава USADA негативно реагирует на позитивное движение к восстановлению РУСАДА

Ранее Тайгерт в разговоре с порталом Insidethegames заявил, что «восстановление РУСАДА поставит под вопрос доверие к WADA и обрушит надежды миллионов спортсменов, которые верят в честную конкуренцию».

«Тайгерт — известный русофоб, он постоянно истерически высказывается по восстановлению РУСАДА. РУСАДА показало всем, и WADA в том числе, как придерживается требований и постоянно выполняет задачи, которые на нее возложены. К сожалению или к счастью для американцев РУСАДА упрекать не в чем. Существуют два не снятых требования WADA — это признание доклада Макларена и вопросы лаборатории».

«Это не компетенция РУСАДА, — рассказал собеседник агентства. — Позитивное движение между WADA и РУСАДА, несомненно, есть, это и беспокоит гражданина Тайгерта. Когда РУСАДА вновь будет “в семье”, Тайгерт со своими высказываниями станет невостребованным».