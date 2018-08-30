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18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Зеппельт: Между WADA и МОК возникли противоречия по восстановлению РУСАДА

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК) возникли серьезные противоречия, сторонники президента МОК Томаса Баха выступают за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в интервью CNN Бах заявил, что «допинг будет всегда» и войну с ним выиграть невозможно, что некоторыми было расценено, как-то, что в ближайшее время РУСАДА будет восстановлено. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил мнение, что-то заявление может стать предвестником восстановления в правах РУСАДА на заседании исполкома WADA, которое пройдет 20 сентября на Сейшельских Островах.

«Растет серьезное сопротивление со стороны исполнительного комитета WADA против очевидных усилий МОК, который намерен подорвать прозрачные критерии дорожной карты для восстановления РУСАДА. Призыв к прозрачности. Но сторонники Баха настойчиво пытаются поддержать Россию», — написал Зеппельт в своем микроблоге в Twitter.

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РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. В мае президент WADA Крейг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах РУСАДА.

​На прошлой неделе WADA сообщило РИА Новости, что не будет объявлять никаких решений по вопросу возможного восстановления РУСАДА до заседания исполкома организации в сентябре.

«Мнение»: Как идет работа по восстановлению в правах РУСАДА
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