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12:49 (мск), источник: ТАСС

Индонезия намерена подать заявку на проведение Олимпиады-2032

ТАСС, 1 сентября. Индонезия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил в субботу президент страны Джоко Видодо на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Источник: AP 2018

«Благодаря опыту подготовки и проведения Азиатских игр — 2018 (завершаются 2 сентября — прим. ТАСС) мы готовы принять и Олимпиаду», — сказал глава государства, которого цитирует агентство Антара. По его словам, международные спортивные функционеры «очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге».

Президент МОК заявил, что «Индонезия имеет очень высокие шансы на получение права провести Олимпиаду-2032».

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что рассматривают возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года.

Азиатские игры, которые по численности участников и разнообразию видов спорта, являются вторыми в мире после Олимпиады, проходят в Индонезии с 18 августа по 2 сентября. Участие в них принимают более 16 тыс. спортсменов из 45 стран. Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, в 2024-м — в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе.

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