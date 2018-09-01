Индонезия намерена подать заявку на проведение Олимпиады-2032

«Благодаря опыту подготовки и проведения Азиатских игр — 2018 (завершаются 2 сентября — прим. ТАСС) мы готовы принять и Олимпиаду», — сказал глава государства, которого цитирует агентство Антара. По его словам, международные спортивные функционеры «очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге».

Азиатские игры, которые по численности участников и разнообразию видов спорта, являются вторыми в мире после Олимпиады, проходят в Индонезии с 18 августа по 2 сентября. Участие в них принимают более 16 тыс. спортсменов из 45 стран. Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, в 2024-м — в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе.