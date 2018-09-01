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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Кулибаев встретился с главой МОК во время визита на Азиаду в Джакарту

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Официальная встреча состоялась в Джакарте, где проходят XVIII летние Азиатские игры. Об этом сообщает пресс-служба НОК Казахстана.

Главы спортивных организации обсудили актуальные вопросы по укреплению сотрудничества, а также подготовку к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио-2020. Кулибаев, который является также вице-президентом ОСА по Центрально-Азиатской зоне, отметил возрастающую роль региона в мировом олимпийском движении. На встрече особое внимание было уделено и вопросам антидопинговой политики и защите «чистых» спортсменов.

Президент казахстанского НОК поделился результатами первого полугодия деятельности организации в связи с изменениями в законе о спорте РК и повышением статуса организации и национальных федераций.

«НОК Казахстана начал планомерную и целенаправленную работу по развитию всех национальных федераций по олимпийским видам спорта согласно системе ранжирования. Уже более полугода работы по новому закону затронули не только нашу организацию, но и все олимпийское движение Казахстана. Сегодня федерации не номинально, а фактически участвуют в управлении своих видов спорта, контролируют подготовку спортсменов. Наша задача заключается в создании равных и качественных условий для сборных команд Казахстана. Это долгий процесс, но первые шаги уже сделаны — закон принят, работа выстроена по-новому. Уверен, что результаты мы скоро увидим», — отметил Кулибаев.

Бах поддержал инициативу президента НОК Казахстана по укреплению роли национальных федераций, отметив значимость проделываемой работы для развития спорта в нашей стране. Кроме этого, президент Международного олимпийского комитета подчеркнул активное участие Казахстана в международных программах МОК.

На встрече стороны обсудили вопросы участия казахстанских спортсменов на предстоящих третьих летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина). Казахстан на значимых стартах представят около 60 юных атлетов, которые выступят по 18 видам спорта. Кроме этого, в этих числах в Аргентине Международный олимпийский комитет впервые проведет международный Олимпийский форум «Олимпизм в действии», который объединит лидеров мировых спортивных организаций, спортсменов, лидеров ООН, государственных деятелей и многих других. Форум станет новой глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов Олимпийского движения и спорта в качестве инструмента для построения лучшего мира.

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