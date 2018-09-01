Кулибаев встретился с главой МОК во время визита на Азиаду в Джакарту

Главы спортивных организации обсудили актуальные вопросы по укреплению сотрудничества, а также подготовку к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио-2020. Кулибаев, который является также вице-президентом ОСА по Центрально-Азиатской зоне, отметил возрастающую роль региона в мировом олимпийском движении. На встрече особое внимание было уделено и вопросам антидопинговой политики и защите «чистых» спортсменов.

Президент казахстанского НОК поделился результатами первого полугодия деятельности организации в связи с изменениями в законе о спорте РК и повышением статуса организации и национальных федераций.

«НОК Казахстана начал планомерную и целенаправленную работу по развитию всех национальных федераций по олимпийским видам спорта согласно системе ранжирования. Уже более полугода работы по новому закону затронули не только нашу организацию, но и все олимпийское движение Казахстана. Сегодня федерации не номинально, а фактически участвуют в управлении своих видов спорта, контролируют подготовку спортсменов. Наша задача заключается в создании равных и качественных условий для сборных команд Казахстана. Это долгий процесс, но первые шаги уже сделаны — закон принят, работа выстроена по-новому. Уверен, что результаты мы скоро увидим», — отметил Кулибаев.

Бах поддержал инициативу президента НОК Казахстана по укреплению роли национальных федераций, отметив значимость проделываемой работы для развития спорта в нашей стране. Кроме этого, президент Международного олимпийского комитета подчеркнул активное участие Казахстана в международных программах МОК.