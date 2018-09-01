Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси

Для учащихся 4−11 классов, добившихся серьезных достижений в спорте, урок провели четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, олимпийский чемпион Сочи фристайлист Антон Кушнир и олимпийский чемпион Пекина гребец Александр Богданович, а также легкоатлетка Анастасия Яцевич, неоднократный призер крупных международных стартов.

Юные атлеты активно интересовались аспектами подготовки, как завоевать золотую медаль, как восстанавливаться после нагрузок. Прославленные белорусские спортсмены также рассказали о своих школьных годах. Александр Богданович подчеркнул, что в первый класс шел с радостью. «У каждого были первые звонки, первые уроки. Эти впечатления не забуду никогда. Сейчас у школьников гораздо больше возможностей преуспевать в учебе и спорте, появилось столько тренажерных залов, учебных пособий, чего не было раньше. Ребята, все в ваших руках. Главное, считаю, вам должно повезти с учителями, тогда вы многого сможете добиться», — отметил Александр Богданович.

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Дарья Домрачева призналась, что впервые на школьную линейку попала только в десятом классе. «Ходила в школу в Нягани, а все лето гостила в Минске у родных, с родителями старались захватить как можно больше солнечных дней, поэтому часто опаздывала к началу учебного года. Хочу пожелать всем ученикам фотографировать, снимать на видео самые яркие моменты. Благо сейчас технологии позволяют это все сделать и сохранить, затем будет приятно вспомнить свои школьные годы», — сказала она.

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир сегодня отвел своего сына Платона в первый класс, а после пришел в НОК на олимпийский урок. Он отметил, что из школьного ему больше всего запомнился огромный ранец, который приходилось носить за спиной. Он пожелал ребятам как можно больше получить от учебы в школе. «Это самое ценное время для вас. Каждый урок должен принести пользу, дать знания, с которыми намного легче будет в жизни», — уверен спортсмен.

В конце урока школьники получили новые издания олимпийских дневников на учебный год. Юные атлеты тоже не оставили чемпионов без подарков и сделали фото на память.

Для ребят состоялась экскурсия по зданию штаб-квартиры НОК, во время которой учащиеся познакомились с историей Игр, принципами современного олимпийского движения. НОК Беларуси к учебному году разработал красочную информационную графику с общими сведениями о своей деятельности, выступлениях белорусов на Играх разных лет и данными об олимпийском движении, которая была представлена во время олимпийского урока и будет разослана по всем учебным заведениям. О предстоящем в октябре крупном старте — III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе — ребятам рассказала посол Игр Анастасия Лесик.