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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан занял девятое место в медальном зачете Азиады-2018

Казахстан занял девятое общекомандное место в медальном зачете на летних Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезии), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 1 сентября, на соревнованиях завершились выступления казахстанских спортсменов.

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В последнем матче им удалось завоевать медаль — «бронзу» принесла женская команда по регби.

В активе сборной Казахстана 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. При этом впервые в истории не было завоевано ни одной награды высшей пробы в боксе.

Завтра, 2 сентября, состоится последний день Азиады, который пройдет без участия казахстанских спортсменов. Положение команды уже не изменится вне зависимости от других результатов.

Казахстан занял девятое место в медальном зачете Азиады-2018
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