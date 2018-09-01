Казахстан занял девятое место в медальном зачете Азиады-2018
Казахстан занял девятое общекомандное место в медальном зачете на летних Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезии), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан занял девятое общекомандное место в медальном зачете на летних Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезии), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 1 сентября, на соревнованиях завершились выступления казахстанских спортсменов.
В последнем матче им удалось завоевать медаль — «бронзу» принесла женская команда по регби.
В активе сборной Казахстана 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. При этом впервые в истории не было завоевано ни одной награды высшей пробы в боксе.
Завтра, 2 сентября, состоится последний день Азиады, который пройдет без участия казахстанских спортсменов. Положение команды уже не изменится вне зависимости от других результатов.