Казахстан занял девятое место в медальном зачете Азиады-2018

Сегодня, 1 сентября, на соревнованиях завершились выступления казахстанских спортсменов.

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В последнем матче им удалось завоевать медаль — «бронзу» принесла женская команда по регби.

В активе сборной Казахстана 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. При этом впервые в истории не было завоевано ни одной награды высшей пробы в боксе.