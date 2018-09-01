Узбекистан и еще семь стран опередили Казахстан в медальном зачете Азиады-2018
Для сборной Казахстана завершились Азиатские игры-2018 в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.
Для сборной Казахстана завершились Азиатские игры-2018 в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.
Завтра пройдут заключительные соревнования на турнире, однако в триатлоне Казахстан представлен не будет.
Таким образом, ни количество медалей, ни положение в общекомандном зачете для страны уже не изменится.
Всего казахстанские спортсмены завоевали на Азиаде-2018 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые. В медальном зачете Казахстан занял девятое место, пропустив вперед Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, Узбекистан, Иран, Китайский Тайбэй и Индию. Финальные соревнования существенным образом на последовательность команд в зачете не повлияют. Тройка лучших по итогам Азиады-2018 — Китай, Япония и Южная Корея.