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20:16 (мск), источник: Sports.kz

Кто принес Казахстану «золото» Азиады-2018

Казахстанские спортсмены завершили выступление на Азиатских играх 2018 года в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.

Всего на турнире они завоевали 15 золотых медалей. Их обладателями стали гребцы Инна Клинова и байдарка-четверка (Илья Голендов, Алексей Дергунов, Сергей Токарницкий, Евгений Алексеев), джиу-джитсеры Дархан Нортаев и Руслан Исраилов, самбисты Баглан Ибрагим и Дильдаш Курышбаева, велогонщик Алексей Луценко (два «золота»), команда по художественной гимнастике (Алина Адилханова, Даяна Абдирбекова, Адиля Тлекенова) и Алина Адилханова в индивидуальных соревнованиях, легкоатлетка Ольга Рыпакова (тройной прыжок), дзюдоист Дидар Хамза, каратистка Гузалия Гафурова, мужская сборная по водному поло и фехтовальщик Дмитрий Алексанин.

Всего по итогам турнира копилка сборной Казахстана пополнилась 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые.

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