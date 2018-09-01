Кто принес Казахстану «золото» Азиады-2018

Всего на турнире они завоевали 15 золотых медалей. Их обладателями стали гребцы Инна Клинова и байдарка-четверка (Илья Голендов, Алексей Дергунов, Сергей Токарницкий, Евгений Алексеев), джиу-джитсеры Дархан Нортаев и Руслан Исраилов, самбисты Баглан Ибрагим и Дильдаш Курышбаева, велогонщик Алексей Луценко (два «золота»), команда по художественной гимнастике (Алина Адилханова, Даяна Абдирбекова, Адиля Тлекенова) и Алина Адилханова в индивидуальных соревнованиях, легкоатлетка Ольга Рыпакова (тройной прыжок), дзюдоист Дидар Хамза, каратистка Гузалия Гафурова, мужская сборная по водному поло и фехтовальщик Дмитрий Алексанин.