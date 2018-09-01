Кто принес Казахстану «золото» Азиады-2018
Казахстанские спортсмены завершили выступление на Азиатских играх 2018 года в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.
Казахстанские спортсмены завершили выступление на Азиатских играх 2018 года в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.
Всего на турнире они завоевали 15 золотых медалей. Их обладателями стали гребцы Инна Клинова и
Всего по итогам турнира копилка сборной Казахстана пополнилась 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые.