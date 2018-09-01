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20:12 (мск), источник: Sport24

Американцы тоже постоянно принимают допинг. Есть доказательства

А все мочат Россию.

Источник: AP 2018

В ближайшие месяцы должны состояться несколько мероприятий, на которых будет решаться судьба российского спорта: конгресс IBU, исполком WADA, заседание совета IAAF. За последние 4 года многие спортсмены, чиновники призывали бойкотировать международные старты в России, говорили о несправедливом допуске россиян на Игры-2018, требовали лишить Россию ЧМ по футболу. Особняком стоят американцы: пловчиха Лилли Кинг открыто выступает против допинга, ругая CAS за допуск Юлии Ефимовой на ОИ и призывая отказать в участии на международных стартах даже своим соотечественникам, включая спринтера Джастина Гатлина. А глава USADA Трэвис Тайгерт считает, что восстановление РУСАДА станет ударом по миллионам чистых спортсменов.

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Для восстановления РУСАДА необходимо было выполнить ряд требований. Россия выполнила все, кроме двух: признание того, что в России действовала государственная программа по применению допинга, а также допуск к пробам, хранящимся в опечатанной московской лаборатории. И если второй пункт действительно может вызывать подозрения и гнев с американской стороны, то говорить о поддержке государством допинговой программы американцам точно не следует.

Виктор Конт — человек, который стоял за крупнейшим в американской легкой атлетике скандалом с химическими препаратами. В одном своем интервью The Times он вспоминал: «Перед Олимпиадой 1988 года у десятков американских спортсменов обнаружились положительные допинг-пробы, но им разрешили участвовать. Это дело скрыли, вылили пробы “Б” в унитаз. Если бы были приняты меры, эти спортсмены никогда бы не попали на Олимпиаду и не завоевали кучу медалей. Это явно можно назвать поддержкой государства. Директора московской лаборатории обвиняют в том, что он спустил в унитаз 14 тыс. проб. Но меня все это не удивляет. Я полагаю, что во многих странах мира практикуется допинг, спонсируемый государством. По-моему, WADA было создано не для защиты спортсменов, а чтобы подстраховать спонсоров. Если препоручить WADA контроль над спортом, мы все еще жили бы в темные века».

Эксперты агентства Bloomberg напомнили об «уникальности» американской цивилизации.

— Давайте за возмущением о российской бесчестности не забывать о том, что подобного рода обвинений предостаточно во всем мире. США рекламируют свои успехи в спорте с целью подчеркнуть уникальность своей цивилизации. Однако, допинг скандалы с Восточной Германии, с Лэнсом Армстронгом, с Россией и ФИФА говорят о том, что ни одно общество не является исключительным, когда дело доходит до борьбы с коррупцией в спорте.

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Тут вспоминаются цитаты большинства российских спортсменов, чиновников о политике двойных стандартов. В 2017 году мировыми лидерами по употреблению допинга стали спортсмены из США.

Когда какой-то американский спортсмен оказывается пойманным на допинге, ему выписывают смешную дисквалификацию, после которой он снова имеет право участвовать в международных соревнованиях. Достаточно вспомнить Джастина Гэтлина, Тайсона Гэя, Гила Робертса. Они оправдываются ошибками молодости, наличием стероидов в говядине, передачей запрещенного вещества через поцелуй. А Дениса Юскова за ложные обвинения в употреблении допинга отстраняют от участия в двух Олимпиадах.

Начиная с 2016-го года, 19 американских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил и официально лишены права выступать на международных стартах.

А если бы не грамотное умение обращаться с такой классной штукой, как TUE (терапевтические исключения), то дисквалификаций могло бы быть в разы больше.

На днях серебряный призер ЧМ-2017 Джаррион Лоусон сдал положительный допинг-тест и получил временную дисквалификацию. Но он уже уверен, что в его случае результат расследования будет таким же, как в прошлогоднем деле Эджи Уилсон, которая заявила, что запрещенный гормон роста попал к ней в организм через съеденное мясо. Стероид разрешен для использования в США в производстве говядины. Тогда Уилсон была лишена рекорда США на дистанции 800 м, но избежала дисквалификации.

— Мы уверены, что докажем, что стероид попал в мой организм через загрязненное мясо. Я на сто процентов чистый спортсмен и большой приверженец чистого спорта. Я абсолютно уверен, что в моем случае будет принято справедливое решение и я буду оправдан. Скорее всего, так и будет. Потому что у WADA сейчас есть дела поважнее: IBU подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Дальше будет только хуже.

Владимир Афанасьев

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