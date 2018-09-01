Американцы тоже постоянно принимают допинг. Есть доказательства
А все мочат Россию.
А все мочат Россию.
В ближайшие месяцы должны состояться несколько мероприятий, на которых будет решаться судьба российского спорта: конгресс IBU, исполком WADA, заседание совета IAAF. За последние 4 года многие спортсмены, чиновники призывали бойкотировать международные старты в России, говорили о несправедливом допуске россиян на Игры-2018, требовали лишить Россию ЧМ по футболу. Особняком стоят американцы: пловчиха Лилли Кинг открыто выступает против допинга, ругая CAS за допуск Юлии Ефимовой на ОИ и призывая отказать в участии на международных стартах даже своим соотечественникам, включая спринтера Джастина Гатлина. А глава USADA Трэвис Тайгерт считает, что восстановление РУСАДА станет ударом по миллионам чистых спортсменов.
Для восстановления РУСАДА необходимо было выполнить ряд требований. Россия выполнила все, кроме двух: признание того, что в России действовала государственная программа по применению допинга, а также допуск к пробам, хранящимся в опечатанной московской лаборатории. И если второй пункт действительно может вызывать подозрения и гнев с американской стороны, то говорить о поддержке государством допинговой программы американцам точно не следует.
Виктор Конт — человек, который стоял за крупнейшим в американской легкой атлетике скандалом с химическими препаратами. В одном своем интервью The Times он вспоминал: «Перед Олимпиадой 1988 года у десятков американских спортсменов обнаружились положительные
Эксперты агентства Bloomberg напомнили об «уникальности» американской цивилизации.
— Давайте за возмущением о российской бесчестности не забывать о том, что подобного рода обвинений предостаточно во всем мире. США рекламируют свои успехи в спорте с целью подчеркнуть уникальность своей цивилизации. Однако, допинг скандалы с Восточной Германии, с Лэнсом Армстронгом, с Россией и ФИФА говорят о том, что ни одно общество не является исключительным, когда дело доходит до борьбы с коррупцией в спорте.
Тут вспоминаются цитаты большинства российских спортсменов, чиновников о политике двойных стандартов. В 2017 году мировыми лидерами по употреблению допинга стали спортсмены из США.
Когда
А если бы не грамотное умение обращаться с такой классной штукой, как TUE (терапевтические исключения), то дисквалификаций могло бы быть в разы больше.
На днях серебряный призер ЧМ-2017 Джаррион Лоусон сдал положительный
— Мы уверены, что докажем, что стероид попал в мой организм через загрязненное мясо. Я на сто процентов чистый спортсмен и большой приверженец чистого спорта. Я абсолютно уверен, что в моем случае будет принято справедливое решение и я буду оправдан. Скорее всего, так и будет. Потому что у WADA сейчас есть дела поважнее: IBU подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Дальше будет только хуже.
Владимир Афанасьев