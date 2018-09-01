Американцы тоже постоянно принимают допинг. Есть доказательства

Источник: AP 2018

В ближайшие месяцы должны состояться несколько мероприятий, на которых будет решаться судьба российского спорта: конгресс IBU, исполком WADA, заседание совета IAAF. За последние 4 года многие спортсмены, чиновники призывали бойкотировать международные старты в России, говорили о несправедливом допуске россиян на Игры-2018, требовали лишить Россию ЧМ по футболу. Особняком стоят американцы: пловчиха Лилли Кинг открыто выступает против допинга, ругая CAS за допуск Юлии Ефимовой на ОИ и призывая отказать в участии на международных стартах даже своим соотечественникам, включая спринтера Джастина Гатлина. А глава USADA Трэвис Тайгерт считает, что восстановление РУСАДА станет ударом по миллионам чистых спортсменов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkYXAJIhlT4/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BkYXAJIhlT4/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Justin Gatlin (@justin1gatlin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T20:29:12+00:00">23 Июн 2018 в 1:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для восстановления РУСАДА необходимо было выполнить ряд требований. Россия выполнила все, кроме двух: признание того, что в России действовала государственная программа по применению допинга, а также допуск к пробам, хранящимся в опечатанной московской лаборатории. И если второй пункт действительно может вызывать подозрения и гнев с американской стороны, то говорить о поддержке государством допинговой программы американцам точно не следует.

Виктор Конт — человек, который стоял за крупнейшим в американской легкой атлетике скандалом с химическими препаратами. В одном своем интервью The Times он вспоминал: «Перед Олимпиадой 1988 года у десятков американских спортсменов обнаружились положительные допинг-пробы, но им разрешили участвовать. Это дело скрыли, вылили пробы “Б” в унитаз. Если бы были приняты меры, эти спортсмены никогда бы не попали на Олимпиаду и не завоевали кучу медалей. Это явно можно назвать поддержкой государства. Директора московской лаборатории обвиняют в том, что он спустил в унитаз 14 тыс. проб. Но меня все это не удивляет. Я полагаю, что во многих странах мира практикуется допинг, спонсируемый государством. По-моему, WADA было создано не для защиты спортсменов, а чтобы подстраховать спонсоров. Если препоручить WADA контроль над спортом, мы все еще жили бы в темные века».

Эксперты агентства Bloomberg напомнили об «уникальности» американской цивилизации.

— Давайте за возмущением о российской бесчестности не забывать о том, что подобного рода обвинений предостаточно во всем мире. США рекламируют свои успехи в спорте с целью подчеркнуть уникальность своей цивилизации. Однако, допинг скандалы с Восточной Германии, с Лэнсом Армстронгом, с Россией и ФИФА говорят о том, что ни одно общество не является исключительным, когда дело доходит до борьбы с коррупцией в спорте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmhEnKhFXbp/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.93359375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmhEnKhFXbp/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dead-Set Mentor (@deadsetmentor)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T22:44:28+00:00">15 Авг 2018 в 3:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут вспоминаются цитаты большинства российских спортсменов, чиновников о политике двойных стандартов. В 2017 году мировыми лидерами по употреблению допинга стали спортсмены из США.

Когда какой-то американский спортсмен оказывается пойманным на допинге, ему выписывают смешную дисквалификацию, после которой он снова имеет право участвовать в международных соревнованиях. Достаточно вспомнить Джастина Гэтлина, Тайсона Гэя, Гила Робертса. Они оправдываются ошибками молодости, наличием стероидов в говядине, передачей запрещенного вещества через поцелуй. А Дениса Юскова за ложные обвинения в употреблении допинга отстраняют от участия в двух Олимпиадах.

Начиная с 2016-го года, 19 американских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил и официально лишены права выступать на международных стартах.

А если бы не грамотное умение обращаться с такой классной штукой, как TUE (терапевтические исключения), то дисквалификаций могло бы быть в разы больше.

На днях серебряный призер ЧМ-2017 Джаррион Лоусон сдал положительный допинг-тест и получил временную дисквалификацию. Но он уже уверен, что в его случае результат расследования будет таким же, как в прошлогоднем деле Эджи Уилсон, которая заявила, что запрещенный гормон роста попал к ней в организм через съеденное мясо. Стероид разрешен для использования в США в производстве говядины. Тогда Уилсон была лишена рекорда США на дистанции 800 м, но избежала дисквалификации.

— Мы уверены, что докажем, что стероид попал в мой организм через загрязненное мясо. Я на сто процентов чистый спортсмен и большой приверженец чистого спорта. Я абсолютно уверен, что в моем случае будет принято справедливое решение и я буду оправдан. Скорее всего, так и будет. Потому что у WADA сейчас есть дела поважнее: IBU подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Дальше будет только хуже.