Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с Назарбаевым

Источник: Prosports.kz

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поведал, что работает на политических мероприятиях бесплатно. Также он рассказал о своем знакомстве с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sports.ru.

— Вы ведете многие публичные мероприятия с участием Путина. Правда, что все — бесплатно?

— Ключевые — да.

— Неключевые — это какие?

— Их так много, что я уже не помню.

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— Последние — это победный митинг на Манежке после выборов, предвыборный с Тутберидзе и Загитовой в «Лужниках» и «Форум добровольцев», когда Путин чуть не объявил о выдвижении в президенты в декабре.

— Все эти — бесплатно. Ради «Форума» даже приехал из командировки на один день. Я легок на подъем, так часто делаю.

— Вам не платят или вы отказываетесь от денег?

— Я штатный работник (советник гендиректора — Sports.ru) телеканала «Россия», где получаю зарплату. В случае с «Форумом» на канале был эфир. Мне позвонили руководители и сказали, что будет такое. Поэтому и провел. В ситуации с «Лужниками» со мной связались руководители предвыборного штаба.

— Деньги не предлагали?

— Нет. Не все в этом мире меряется деньгами. Работа с Путиным весьма престижна для ведущего.

— Когда-нибудь отказывались от нее?

— Возможно, некоторые вещи не мог сделать физически. Зависит от того, где я нахожусь, чем загружен, есть ли другой эфир в этот момент. Менять основную работу на подобное мероприятие, наверное, можно. Но не всегда.

— Представим, что у вас корпорат за полтора миллиона рублей. В эти же часы бесплатно зовут провести митинг за Путина. Согласитесь?

— Конечно. Может, после митинга у меня будет десять таких корпоративов.

И потом — я люблю стадионы. Даже если предположить чудовищное — что, может быть, кто-то из бюджетников туда пришел в силу разных причин, — тем лучше. Это повод обратить внимание, поработать сильнее, чтобы люди получили удовольствие. Мне это удается. Я стадионный человек. Представьте тысячи людей. Фантастика. Огромный опыт. Помимо престижа работы с президентом, это еще и самореализация. Это интересно мне как ведущему. По кайфу.

— Денег вам не платят, а подарки делали?

— Есть две благодарности президента. Когда Иванов был министром обороны, а я работал на юбилее ЦСКА, он подарил мне часы с гербом. Начальник ГУВД Москвы тоже подарил часы. А вот эти часы мне подарили в Казахстане после одного прекрасного мероприятия.

— Сверху гонорара?

— Да.

— Какая у них цена?

— 10 тысяч долларов. Могу потянуть.

— Мероприятие было связано с семьей Назарбаева?

— С близкими к нему людьми. В Казахстане я общаюсь со многими на ниве спорта. Нурсултан Абишевич даже как-то спросил: «Это же ты за казаха нашего в плавании болел в эфире российского телеканала?». Я ответил: «Я, Нурсултан Абишевич» — «Вот я тебя помню». Это случилось на одном торжественном вечере. На «Славянском базаре» недавно общались с Лукашенко.

Я болею за казахстанских спортсменов, белорусских. Благодарен, что когда в Пхенчхане не было наших, белорусы подарили мне возможность боления в эстафете. Поэтому в эфире я сказал: «Это еще и ваша победа, Александр Григорьевич». Он мне потом два раза звонил, а я писал стендап и выключил звук. Когда перезвонил, пресс-секретарь сказала: «Ну что ты, е-мое! ».

— Никогда не было стыдно, что ведете мероприятия Путина? Например, после фразы «Какое подавляющее преимущество Путина. Прекрасно» (со сцены концерта на Манежной площади сразу после выборов президента-2018 Губерниев произнес: «Обработано 36 процентов голосов, данные будут обновляться в режиме онлайн. Но в любом случае, какое подавляющее преимущество Владимира Путина. Прекрасно!» — Sports.ru)?

— Я пока еще человек трезвый, поэтому отвечаю за каждое слово, которое произнесено в интервью или эфире.

— Что в этот момент внутри вас: восторг или возмущение?

— Это работа. Помните, как Михаил Державин говорил в фильме «Бабник»? «Это какой-то водопад счастья. У тебя каждый день такой праздник». А Ширвиндт отвечал: «Для тебя это праздник, а для меня — будни. И когда водопадиков много, уже привыкаешь». Я ответил на ваш вопрос?

— Вполне. Лично вы с Путиным знакомы?

— Много раз общались. Обсуждали спорт.

— Прямо один на один?

— В рамках рабочих историй. Я знаю, что у него есть серьезный интерес к спорту, несмотря на занятость. Наш президент вообще мощный. Я вот дружу с Валерием Газзаевым, но хочу сказать, что под магию президента многие попадают даже на расстоянии.

— Первая встреча с ним?

— 2004 год, какой-то праздник, где должен был петь Расторгуев. Очень надрывная сцена. Стоят ребята, у которых отцы погибли в горячих точках. Их принимают в почетные члены ЦСКА. А Расторгуева нет. Я семь минут держал паузу, у меня рубашка так взмокла. Шутить нельзя, все серьезно. Рядом сидит президент, министр обороны. И надо как-то заполнить паузу. Прозвучала песня Dire Straits «Братья по оружию». Я стал вспоминать антигитлеровскую коалицию, великую победу над врагом. Мне тогда выдали еще один гонорар. И познакомили с Путиным.