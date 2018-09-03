Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с Назарбаевым
Случилось это на одном торжественном вечере.
Случилось это на одном торжественном вечере.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поведал, что работает на политических мероприятиях бесплатно. Также он рассказал о своем знакомстве с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sports.ru.
— Вы ведете многие публичные мероприятия с участием Путина. Правда, что все — бесплатно?
— Ключевые — да.
— Неключевые — это какие?
— Их так много, что я уже не помню.
— Последние — это победный митинг на Манежке после выборов, предвыборный с Тутберидзе и Загитовой в «Лужниках» и «Форум добровольцев», когда Путин чуть не объявил о выдвижении в президенты в декабре.
— Все эти — бесплатно. Ради «Форума» даже приехал из командировки на один день. Я легок на подъем, так часто делаю.
— Вам не платят или вы отказываетесь от денег?
— Я штатный работник (советник гендиректора — Sports.ru) телеканала «Россия», где получаю зарплату. В случае с «Форумом» на канале был эфир. Мне позвонили руководители и сказали, что будет такое. Поэтому и провел. В ситуации с «Лужниками» со мной связались руководители предвыборного штаба.
— Деньги не предлагали?
— Нет. Не все в этом мире меряется деньгами. Работа с Путиным весьма престижна для ведущего.
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— Возможно, некоторые вещи не мог сделать физически. Зависит от того, где я нахожусь, чем загружен, есть ли другой эфир в этот момент. Менять основную работу на подобное мероприятие, наверное, можно. Но не всегда.
— Представим, что у вас корпорат за полтора миллиона рублей. В эти же часы бесплатно зовут провести митинг за Путина. Согласитесь?
— Конечно. Может, после митинга у меня будет десять таких корпоративов.
И потом — я люблю стадионы. Даже если предположить чудовищное — что, может быть,
— Денег вам не платят, а подарки делали?
— Есть две благодарности президента. Когда Иванов был министром обороны, а я работал на юбилее ЦСКА, он подарил мне часы с гербом. Начальник ГУВД Москвы тоже подарил часы. А вот эти часы мне подарили в Казахстане после одного прекрасного мероприятия.
— Сверху гонорара?
— Да.
— Какая у них цена?
— 10 тысяч долларов. Могу потянуть.
— Мероприятие было связано с семьей Назарбаева?
— С близкими к нему людьми. В Казахстане я общаюсь со многими на ниве спорта. Нурсултан Абишевич даже
Я болею за казахстанских спортсменов, белорусских. Благодарен, что когда в Пхенчхане не было наших, белорусы подарили мне возможность боления в эстафете. Поэтому в эфире я сказал: «Это еще и ваша победа, Александр Григорьевич». Он мне потом два раза звонил, а я писал стендап и выключил звук. Когда перезвонил,
— Никогда не было стыдно, что ведете мероприятия Путина? Например, после фразы «Какое подавляющее преимущество Путина. Прекрасно» (со сцены концерта на Манежной площади сразу после выборов президента-2018 Губерниев произнес: «Обработано 36 процентов голосов, данные будут обновляться в режиме онлайн. Но в любом случае, какое подавляющее преимущество Владимира Путина. Прекрасно!» — Sports.ru)?
— Я пока еще человек трезвый, поэтому отвечаю за каждое слово, которое произнесено в интервью или эфире.
— Что в этот момент внутри вас: восторг или возмущение?
— Это работа. Помните, как Михаил Державин говорил в фильме «Бабник»? «Это
— Вполне. Лично вы с Путиным знакомы?
— Много раз общались. Обсуждали спорт.
— Прямо один на один?
— В рамках рабочих историй. Я знаю, что у него есть серьезный интерес к спорту, несмотря на занятость. Наш президент вообще мощный. Я вот дружу с Валерием Газзаевым, но хочу сказать, что под магию президента многие попадают даже на расстоянии.
— Первая встреча с ним?
— 2004 год,
Егор ИЛЬИН