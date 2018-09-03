Мухамедиулы рассказал, почему сборная не заняла более высокое место на Азиаде-2018

Источник: Prosports.kz

«Друзья, хочу поздравить и поблагодарить Национальную сборную Казахстана с достойным выступлением на летних Азиатских играх-2018, завершившихся в Индонезии. Впервые за всю историю Казахстаном завоеваны золотые медали в таких видах спорта, как фехтование в индивидуальной программе, гребной слалом и маунтинбайк, завоевали сразу 2 “золота” в джиу джитсу. Это огромное достижение, друзья», — написал министр на своей странице в Facebook.

Читайте также Национальный олимпийский университет планируют создать в Казахстане

После короткого поздравления, министр культуры решил выяснить, почему у сборной страны так мало золотых медалей. Всего национальная сборная завоевала 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые. Казахстан представляли 440 атлетов, которые выступили в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

«К сожалению, некоторые объективные, а чаще субъективные причины не позволили нашей Сборной занять более высокое место в общемедальном зачете. Мы оказались на 9-м месте по целому ряду причин. Давайте попробуем разобрать их вместе и по итогам мы примем решение по исправлению ситуации на будущее», — предложил он.

Дальше министр представил целый ряд факторов, которые помешали сборной добиться максимальных результатов:

«Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не была допущена к Играм из-за допинговых скандалов за 2008 и 2012 годы — срок дисквалификации истекает 19 октября этого года. По самым скромным подсчетам, Сборная по тяжелой атлетике должна была бы принести нам 4 медали — 2 женские (Зульфия Чиншанло и Жазира Жапаркуль) и 2 мужские (Ниджат Рахимов и Денис Уланов). Мог бы принять участие Илья Ильин и этим все сказано.

Бокс. Сыграло свою роль то, что в нашей сборной по боксу идет обновление состава. Очень многие казахстанские боксеры перешли в профессионалы. Отрадно, что Геннадий Головкин показал всем пример и наши многие боксеры — Данияр Елеусинов, Иван Дычко, Али Ахмедов, Жанкош Тураров, Мейирим Нурсултанов и другие перешли в профессиональный бокс, и там добиваются первых серьезных успехов. Я этому рад и горд нашими ребятами. Кроме того, на Азиаде сняли с соревнований весовые категории по боксу до 91 кг, 91 кг и 91+кг — где наши атлеты традиционно сильны, и такие боксеры, как Василий Левит, Антон Пинчук и другие автоматически оказались вне соревнований на этих Азиатских играх. Не могу не сказать и о том, что Казахстан не представлен в международных олимпийских комитетах спорта. Будем работать на перспективу. Например, в Международной Федерации бокса AIBA исполняющий обязанности президента, а выборы должны состояться в ноябре 2018 года.

Теннис. С 21 августа по 9 сентября в США проходит US Open — открытый чемпионат США по теннису, один из четырёх турниров Большого шлема. К сожалению, даты совпали со сроками проведения Азиатских игр, и мы приняли решение отправить туда «звездный состав» наших теннисистов — Михаила Кукушкина, Юлию Путинцеву, Зарину Диас. Решение осознанное и обоснованное — эти соревнования для наших теннисистов сегодня в приоритете.

При этом в летние Азиатские игры были включены специфичные виды спорта, например, кураш — традиционная узбекская борьба, которая принёсла сборной Узбекистана 5 золотых медалей. Или -пенчак-силат (традиционный индонезийский вид боевых искусств), джетскай (гонки на гидроциклах), спортивный бридж (карточная игра, признанная МОК), сепактактрау (сочетание волейбола, футбола и даже гимнастики, которое включено с 90х годов).

«Резюмируя, могу сказать, что гипотетически мы могли занять в общекомандном зачёте те же пятое или четвёртое место, которое, к слову, считается негласным потолком для Казахстана в летних Азиатских играх, где традиционно тройку лидеров удерживают Китай, Япония и Южная Корея. В лидеры вырвалась и хозяйка соревнований Индонезия — только по своим национальным видам спорта их сборная завоевала 14 золотых медалей. По общему количеству медалей мы в действительности находимся на пятом общезачетном месте, все вышеобозначенные мной моменты подпортили ситуацию с золотыми медалями. История не терпит сослагательных наклонений, но если задуматься и попытаться произвести простые расчеты, то ситуация в целом могла быть следующая», — добавил министр. Необходимо отметить, что из программы Азиатских игр исключили 1 вес в карате, командные виды соревнований в пулевой и стендовой стрельбе, в которых наша команда завоевала золотые медали на предыдущих Азиатских играх.

Друзья, наши спортсмены выложились на максимум, на сегодняшний день всё возможное и зависящее от Министерства и Национального Олимпийского комитета было сделано, на какие-то решения, как в случае с теннисистами, мы пошли осознанно, на какие-то, как дисквалификация сборной по тяжелой атлетике повлиять не могли, а травмы спортсменов, невозможно предугадать при всём желании. Надеюсь, этот краткий анализ по результатам итогов выступления Национальной сборной Казахстана многое прояснит для тех, кто по каким-то причинам не знал определенные нюансы. Наши ребята — настоящие герои, которые сделали всё возможное и зависящее от них, за что им большая наша благодарность. Мы гордимся нашими спортсменами и считаем недопустимым принижать заслуги Национальной сборной. Впереди у наших ребят ещё много соревнований, а у страны — масса побед! Продолжаем работать и готовиться теперь уже к Олимпийским играм, друзья, — сделал вывод Мухамедиулы.