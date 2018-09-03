Южная Корея и КНДР могут подать совместную заявку на проведение ОИ-2032
Власти Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность подачи общей заявки на проведение Олимпийсикх игр 2032 года.
Власти Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность подачи общей заявки на проведение Олимпийсикх игр 2032 года.
Соседние государства, которые ранее находились в состоянии войны, хотят провести соревнования в своих столицах — Сеуле и Пхеньяне, утверждает Money Today со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, представители правящей партии Южной Кореи уже провели закрытое совещание, на котором обсуждался данный вопрос. Власти государства решили, что вместе с КНДР они смогут подать подобную заявку.
Предполагается, что Южная Корея выступит с этой инициативой во время следующего межкорейского саммита, который состоится в Пхеньяне.
С большой долей вероятности Международный олимпийский комитет поддержит такую заявку. Страна проведения Олимпийских игр 2032 года будет объявлена уже в 2021 году.