Южная Корея и КНДР могут подать совместную заявку на проведение ОИ-2032

Источник: РИА "Новости"

Соседние государства, которые ранее находились в состоянии войны, хотят провести соревнования в своих столицах — Сеуле и Пхеньяне, утверждает Money Today со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, представители правящей партии Южной Кореи уже провели закрытое совещание, на котором обсуждался данный вопрос. Власти государства решили, что вместе с КНДР они смогут подать подобную заявку.

Предполагается, что Южная Корея выступит с этой инициативой во время следующего межкорейского саммита, который состоится в Пхеньяне.