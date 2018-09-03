Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Южная Корея и КНДР могут подать совместную заявку на проведение ОИ-2032

Власти Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность подачи общей заявки на проведение Олимпийсикх игр 2032 года.

Источник: РИА "Новости"

Соседние государства, которые ранее находились в состоянии войны, хотят провести соревнования в своих столицах — Сеуле и Пхеньяне, утверждает Money Today со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, представители правящей партии Южной Кореи уже провели закрытое совещание, на котором обсуждался данный вопрос. Власти государства решили, что вместе с КНДР они смогут подать подобную заявку.

Предполагается, что Южная Корея выступит с этой инициативой во время следующего межкорейского саммита, который состоится в Пхеньяне.

С большой долей вероятности Международный олимпийский комитет поддержит такую заявку. Страна проведения Олимпийских игр 2032 года будет объявлена уже в 2021 году.

 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года
Чемпионка ОИ по лыжным гонкам принимала алкоголь перед гибелью
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
Гол Черышева хорватам номинирован на премию Пушкаша
Русские идут: Сироткин и Квят покоряют «Формулу-1»
Где и когда Россию будут лишать биатлона. Все, что надо знать
Норвежская лыжница умерла от остановки сердца на тренировке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь