Казахстан за два дня выиграл семь золотых медалей и возглавил командный зачет Всемирных игр кочевников
Сборная Казахстана завоевала 19 медалей за два дня на третьих Всемирных игр кочевников в кыргызстанском городе
Сборная Казахстана завоевала 19 медалей за два дня на третьих Всемирных игр кочевников в кыргызстанском городе
Сразу 12 наград принесли армрестлеры. Так, Дмитрий Трубин, Антонина Лисянская и Оксана Письменная выиграли две золотые медали — в схвате с левой и правой руками. У Олега Сазонов — по одному «золоту» и «серебру», у Вали Фараджова и Андрея Степанчука — по два «серебра».
Пять наград Казахстан завоевал в борьбе алыш. Серебряными призерами стали Арайлым Канзада и Перизат Жакыпбекова, а Акжол Кайыпхан, Айдос Кулманбетов и Улжан Дуйсембаева выиграли «бронзу».
Две медали Казахстан завоевал в борьбе таджик куреш — бронзовыми призерами стали Максат Жандилдаев (до 100 килограммов) и Берикбол Муратхан (до 68 килограммов).
Третьи Всемирные игры кочевников были торжественно открыты вчера, 2 сентября, и продлятся до 8 сентября.