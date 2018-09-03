Казахстан за два дня выиграл семь золотых медалей и возглавил командный зачет Всемирных игр кочевников

Сразу 12 наград принесли армрестлеры. Так, Дмитрий Трубин, Антонина Лисянская и Оксана Письменная выиграли две золотые медали — в схвате с левой и правой руками. У Олега Сазонов — по одному «золоту» и «серебру», у Вали Фараджова и Андрея Степанчука — по два «серебра».