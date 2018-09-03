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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан за два дня выиграл семь золотых медалей и возглавил командный зачет Всемирных игр кочевников

Сборная Казахстана завоевала 19 медалей за два дня на третьих Всемирных игр кочевников в кыргызстанском городе Чолпон-Ате, передает корреспондент Vesti.kz.

Сразу 12 наград принесли армрестлеры. Так, Дмитрий Трубин, Антонина Лисянская и Оксана Письменная выиграли две золотые медали — в схвате с левой и правой руками. У Олега Сазонов — по одному «золоту» и «серебру», у Вали Фараджова и Андрея Степанчука — по два «серебра».

Пять наград Казахстан завоевал в борьбе алыш. Серебряными призерами стали Арайлым Канзада и Перизат Жакыпбекова, а Акжол Кайыпхан, Айдос Кулманбетов и Улжан Дуйсембаева выиграли «бронзу».

Две медали Казахстан завоевал в борьбе таджик куреш — бронзовыми призерами стали Максат Жандилдаев (до 100 килограммов) и Берикбол Муратхан (до 68 килограммов).

Третьи Всемирные игры кочевников были торжественно открыты вчера, 2 сентября, и продлятся до 8 сентября.

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Казахстан за два дня выиграл семь золотых медалей и возглавил командный зачет Всемирных игр кочевников
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