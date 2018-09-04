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14:32 (мск), источник: Sports.kz

В Казахстане ужесточили наказание за допинг

На заседании правительства РК министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о работе над законодательными антидопинговыми поправками, передает корреспондент Zakon.kz.

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«На 2018 год министерством разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта», — сказал он.

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По его словам, основными направлениями законопроекта являются ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушения антидопинговых правил; усиление статуса национальной антидопинговой организации; усиление статуса сурдолимпийского комитета.

«За использование допинга предусматривается лишение всех ранее присужденных поощрений и выплат. Важным нововведением в проекте закона является создание единого оператора, реализующего политику по оказанию спонсорской помощи в области физкультуры и спорта», — уточнил глава ведомства.

Кроме того, как добавил А. Мухамедиулы, в проекте закона в компетенцию уполномоченного органа будет дополнено некоторыми функциями.

«19 июля 2018 года проект закона внесен на рассмотрение правительства», — уточнил он.

Также, по его данным, МКС разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса.

«Одно из основных направлений заключается в обязательных отчислениях в сфере игорного бизнеса для дополнительного внебюджетного финансирования развития спорта», — заключил министр.

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