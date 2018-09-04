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13:40 (мск), источник: ТАСС

Ганус: Около 70% допинг-проб в России в настоящее время забираются РУСАДА

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после получения соответствующего разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA) значительно активизировало свою деятельность по забору допинг-проб. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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В июне прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

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«Российское антидопинговое агентство в настоящее время забирает около 70% допинг-проб в России, — заметил Ганус. — Год назад ситуация была диаметрально противоположной. Мы сотрудничаем с 13 международными организациями в сфере забора допинг-проб».

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.

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