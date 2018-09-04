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14:03 (мск), источник: ТАСС

Ганус: Около 100 тыс. допинг-протоколов РУСАДА не были вовремя введены в систему ADAMS

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело внутреннее расследование, в результате которого было обнаружено около ста тысяч допинг-протоколов, которые в свое время не были введены в систему антидопингового контроля ADAMS. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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«РУСАДА проводит внутренние расследования, — отметил Ганус. — В результате одного из них было обнаружено около 100 тысяч допинг-протоколов, не внесенных в свое время в ADAMS».

Внесение в ADAMS протоколов допинг-проб, отобранных в прошлые годы, по информации ТАСС, позволит снять подозрения со многих российских спортсменов, данные которых есть в базе Московской антидопинговой лаборатории, похищенной некоторыми бывшими сотрудниками организации.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.

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