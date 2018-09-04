Ганус: Около 100 тыс. допинг-протоколов РУСАДА не были вовремя введены в систему ADAMS

«РУСАДА проводит внутренние расследования, — отметил Ганус. — В результате одного из них было обнаружено около 100 тысяч допинг-протоколов, не внесенных в свое время в ADAMS».

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.