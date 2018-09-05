Казахстан упустил лидерство в медальном зачете Всемирных игр кочевников

В этот день казахстанским спортсменам удалось завоевать две золотые, две серебряные и девять бронзовых наград. Так, «золото» в копилку Казахстана принесли Абилкайыр Мауленин (қазақ күресі, до 70 килограммов) и Ерсултан Музафаров (қазақ күресі, до 90 килограммов).
«Серебро» в активе Дарьи Нестеровой (мас-рестлинг, 85 килограммов) и Хайранхаана Шанку (перетягивание каната, личный зачет).
Бронзовые медали для Казахстана выиграли Медет Есбулаев (мас-рестлинг, 60 килограммов), Темирлан Шамет (мас-рестлинг, 70 килограммов), Вячеслав Старков (мас-рестлинг, 105 килограммов), Александр Краснов (мас-рестлинг, 125 килограммов), сборная Казахстана по перетягиванию каната (командные соревнования), Серикбек Кунтуганулы (охота с беркутом), Нурдаулет Жарылгапов (қазақ күресі), Адилет Шалгынбекулы (туркмен гураш (белбеу курес), 62 килограмма) и Амандык Абылай (туркмен гураш (белбеу курес), абсолютный вес).
Таким образом, в активе сборной Казахстана стало 32 медали, из которых девять золотых, девять серебряных и 14 бронзовых наград. В лидеры Всемирных игр кочевников вышли хозяева, которые на данный момент завоевали 15 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте располагается Россия — 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.
Напомним, что по итогам 3 сентября Казахстан с семью золотыми, семью серебряными и пятью бронзовыми наградами лидировал в медальном зачете Всемирных игр кочевников.
Третьи Всемирные игры кочевников были торжественно открыты 2 сентября, а продлятся они до 8 сентября.