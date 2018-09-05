Тестовые старты в рамках подготовки к Универсиаде-2019 пройдут в Красноярске в октябре

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в рамках подготовительных мероприятий будут проведены студенческие турниры по хоккею (международный турнир Student hockey Challenge) и шорт-треку, а также третий этап Кубка России по фигурному катанию. В ходе этих турниров все службы дирекции Студенческих игр отработают взаимодействие друг с другом и проверят готовность спортивных объектов.

Состязания по хоккею пройдут с 1 по 8 октября в ледовом дворце «Кристалл-Арена», в них примут участие команды из России, США и европейских стран. Этап Кубка России по фигурному катанию будет проведен с 16 по 20 октября в «Платинум-Арене Красноярск», турнир по шорт-треку — с 24 по 29 октября (место проведения — комплекс «Арена-Север»).

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.