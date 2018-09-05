Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
10:14 (мск), источник: ТАСС

Тестовые старты в рамках подготовки к Универсиаде-2019 пройдут в Красноярске в октябре

ТАСС, 5 сентября. Три тестовых соревнования в рамках подготовки к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске пройдут в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в рамках подготовительных мероприятий будут проведены студенческие турниры по хоккею (международный турнир Student hockey Challenge) и шорт-треку, а также третий этап Кубка России по фигурному катанию. В ходе этих турниров все службы дирекции Студенческих игр отработают взаимодействие друг с другом и проверят готовность спортивных объектов.

Читайте также
Около 35 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе Универсиады-2019

Состязания по хоккею пройдут с 1 по 8 октября в ледовом дворце «Кристалл-Арена», в них примут участие команды из России, США и европейских стран. Этап Кубка России по фигурному катанию будет проведен с 16 по 20 октября в «Платинум-Арене Красноярск», турнир по шорт-треку — с 24 по 29 октября (место проведения — комплекс «Арена-Север»).

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

 Что Мостовой вспоминает про игрока Черчесова
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28
Дидье Дрогба вернулся в «Челси»
Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open
Названы главные «транжиры» на футбольном трансферном рынке
Надаль вышел в 1/2 финала US Open
Российская легкоатлетка согласилась с 2-летней дисквалификацией
Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь