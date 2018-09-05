Анцелиович: РУСАДА до 2015 года не нарушало антидопинговых законов и не укрывало пробы
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Введение данных протоколов
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Введение данных протоколов
«Вчера в РУСАДА состоялась
«Дело в том, что до 2015 года, когда был принят новый международный стандарт тестирования и исследования, внесение протоколов в систему антидопингового контроля АДАМС не было обязательным для антидопинговых организаций, — сказала собеседница ТАСС. — С 1 января 2015 года все антидопинговые организации должны вводить в АДАМС протоколы, и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило нас тогда ретроспективно ввести все протоколы с 2014 года. Почему такая дата? Тогда вводился стероидный паспорт спортсмена, когда каждая проба мочи еще анализировалась на стероидный профиль».
Анцелиович утверждает, что с 2008 года, когда начало свою деятельность РУСАДА, по 2014 год обязательства вводить данные
«РУСАДА вводило часть протоколов в первую очередь по отборам, которые проводились по заказу международных федераций и WADA, но та система была “тяжелая”, однако после вступления в силу нового стандарта по тестированию абсолютно все протоколы с 1 января 2014 года были введены, — подчеркнула собеседница ТАСС. — Да, с нашими большими объемами тестирования мы теоретически могли пропустить пару протоколов. И WADA нам сразу об этом писало, что есть недостающие протоколы и предлагало их незамедлительно ввести. РУСАДА оперативно реагировало на эти сообщения».
«Антидопинговая лаборатория, в свою очередь, обязана была вводить все положительные результаты в АДАМС с момента существования этой системы, — продолжила Анцелиович. — Информация о факте нарушения автоматически становилась доступной WADA, международной федерации и РУСАДА. Когда обнаруживалась положительная
Бывший руководитель РУСАДА недоумевает, откуда взялась цифра в 100 тысяч: «РУСАДА в год собирало
«Насколько я знаю, сейчас WADA требует от России, чтобы все старые протоколы были внесены в АДАМС. Может быть, это
Собеседница ТАСС рассказала, что до 2015 года очень многие антидопинговые организации
«Американцы, в свою очередь, раньше принципиально не использовали АДАМС. Насколько я знаю, они и теперь особо к ней не прибегают. У Американского антидопингового агентства (USADA) есть своя система Simon, которую они используют и сейчас. Но до 2015 года, повторюсь, АДАМС не был обязательным», — заключила собеседница ТАСС.
Анцелиович занимала пост исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА с декабря 2015 года по март 2017-го. До этого она занимала пост начальника отдела обработки результатов и расследований РУСАДА.