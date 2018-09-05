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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Как холодный душ». Мухамедиулы назвал команды, которые не оправдали ожиданий Казахстана на Азиаде

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы высказался об итогах выступления сборной Казахстана на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия), передает Tengrinews.kz.

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«Откровенно скажем, для нас это как холодный душ, потому что мы планировали большее количество золотых медалей, чем на предыдущих соревнованиях. Здесь секретов нет. Мы рассчитывали на боксеров, на греблю на каноэ, на борьбу греко-римского стиля, на вольную борьбу, женский состав. Мы сами были в шоковом состоянии, когда не достигали тех результатов, которых ожидали», — сказал Арыстанбек Мухамедулы на брифинге в министерстве.

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Министр отметил, что вышел рассказать о слабых сторонах сборной и планах министерства.

«Я поставил руководство в известность о том, что мы в первую очередь должны как можно быстрее интегрироваться в организации международного сообщества — судейский корпус и исполкомы. В исполнительном комитете МОК у нас за всю историю не было ни одного представителя. Мы не обращали на это внимания, но те, кто стоит у руля, стараются направлять в другую сторону. Это наше упущение. Мы на Азиатских играх не стали настаивать на включение (представителей страны в исполнительный комитет — прим.)», — добавил глава МКС РК.

Напомним, сборная Казахстана завершила Игры в Индонезии с 76 медалями, из которых 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых. Казахстанские боксеры остались без золота Азиады-2018.

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