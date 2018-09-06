Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг в 2018 году
Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.
Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.
Виктор Окишев (велоспорт) — дисквалифицирован до 30 июня 2026 года (эритропоэтин).
Роберт Карнаухов (тяжелая атлетика) — до 17 июля 2022 года (нандролон, кломифен).
Риат Жумагулов (плавание) — до 26 мая 2020 года (метилгексанамин, хигенамин).
Евгения Фондюшина (легкая атлетика) — до 22 июля 2020 года (сибутрамин).
Александр Лях (легкая атлетика) — до 22 июля 2020 года (метилгексанамин).
Игорь Кондратьев (легкая атлетика) — до 30 июля 2020 года (метилгексанамин).
Вероника Брославская (легкая атлетика) — до 30 июля 2022 года (мельдоний).
Всего на данный момент за 2018 год дисквалификации подверглись 26 спортсменов.