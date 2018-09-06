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18:08 (мск), источник: Sports.kz

Еще семь казахстанских спортсменов дисквалифицированы за допинг в 2018 году

Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.

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Виктор Окишев (велоспорт) — дисквалифицирован до 30 июня 2026 года (эритропоэтин).

Роберт Карнаухов (тяжелая атлетика) — до 17 июля 2022 года (нандролон, кломифен).

Риат Жумагулов (плавание) — до 26 мая 2020 года (метилгексанамин, хигенамин).

Евгения Фондюшина (легкая атлетика) — до 22 июля 2020 года (сибутрамин).

Александр Лях (легкая атлетика) — до 22 июля 2020 года (метилгексанамин).

Игорь Кондратьев (легкая атлетика) — до 30 июля 2020 года (метилгексанамин).

Вероника Брославская (легкая атлетика) — до 30 июля 2022 года (мельдоний).

Всего на данный момент за 2018 год дисквалификации подверглись 26 спортсменов.

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