Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры утвердили в НОК Беларуси
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры 2018 года в
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры 2018 года в
На предстоящих в октябре стартах выступят 37 белорусских юных спортсменов в 16 видах спорта. Самый многочисленный состав представлен легкой атлетикой — 16 атлетов. В составе делегации также 18 тренеров.
На II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.
III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут с 6 по 18 октября в