Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры утвердили в НОК Беларуси

На предстоящих в октябре стартах выступят 37 белорусских юных спортсменов в 16 видах спорта. Самый многочисленный состав представлен легкой атлетикой — 16 атлетов. В составе делегации также 18 тренеров.

Читайте также Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси

На II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.