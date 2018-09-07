Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
16:42 (мск), источник: БЕЛТА

Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры утвердили в НОК Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе утвержден на заседании исполкома НОК Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Наверх

На предстоящих в октябре стартах выступят 37 белорусских юных спортсменов в 16 видах спорта. Самый многочисленный состав представлен легкой атлетикой — 16 атлетов. В составе делегации также 18 тренеров.

Читайте также
Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси

На II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей. Шефом белорусской миссии будет олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

 Гороскоп на сентябрь 2018 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу
Новый допинг: Россию оставили на задворках биатлона
В финале US Open Серена сыграет с 20-летней японкой
Игрок «Зенита» не желает возвращаться в Россию
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Сборная России сыграет в белой форме в матче с командой Турции
«МЮ» приостановил переговоры с Погба по новому контракту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь