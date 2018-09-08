Казахстан перед финишем Игр кочевников завоевал пять «золотых» и сместил Россию со второго места медального зачета

Перед финишем Игр кочевников казахстанским спортсменам удалось завоевать пять золотых медалей и в итоге обойти сборную России в командном зачете. Сборная Казахстана завершила Игры-2018 с 18-ю золотыми, 24-мя серебряными и 30-ю бронзовыми наградами.

Читайте также Казахстан упустил лидерство в медальном зачете Всемирных игр кочевников

У России — 17 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых. Командный зачет выиграла сборная Кыргызстана, у которой 40 золотых, 32 серебряные и 31 бронзовая медаль. Четвертое место заняла сборная Туркменистана — 10 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых, а на пятом — Узбекистан — 7 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых наград.

По общему количеству медалей Казахстан также стал вторым, пропустив вперед только хозяев: 72 против 103. На третьем месте Россия — 56 медалей, на четвертом — Узбекистан — 33, а на пятом — Туркменистан — 27.

Напомним, что по итогам 3 сентября Казахстан с семью золотыми, семью серебряными и пятью бронзовыми наградами лидировал в медальном зачете Всемирных игр кочевников. Но после 4 сентября с девятью золотыми, девятью серебряными и 14 бронзовыми наградами Казахстан опустился на третью строчку, пропустив вперед Кыргызстан и Россию.