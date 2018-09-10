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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции соревнований.

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Соответствующий сертификат чемпионке Европы 2018 года в марафоне вручил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин во время награждения победителей и участников Минского полумарафона.

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«Думаю, большая часть участников Минского полумарафона была удивлена замечательным спортивным результатом и человеческим подвигом, который совершила Ольга во время соревнований в марафоне в Берлине. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря своей активной жизненной позиции она станет достойным послом II Европейских игр и привлечет тысячи поклонников легкой атлетики на трибуны», — отметил он.

Ранее статус звездного посла II Европейских игр получил олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.

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