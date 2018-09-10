Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года

Соответствующий сертификат чемпионке Европы 2018 года в марафоне вручил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин во время награждения победителей и участников Минского полумарафона.

«Думаю, большая часть участников Минского полумарафона была удивлена замечательным спортивным результатом и человеческим подвигом, который совершила Ольга во время соревнований в марафоне в Берлине. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря своей активной жизненной позиции она станет достойным послом II Европейских игр и привлечет тысячи поклонников легкой атлетики на трибуны», — отметил он.