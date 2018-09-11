Глава Минстроя призвал отказаться от поддержки неприбыльных спортклубов в регионах

Источник: РИА "Новости"

«Это очень серьезная и больная тема. Огромные деньги, которые тратятся сегодня туда [на поддержку клубов], могли бы тратится на развитие инфраструктуры детского спорта и массового спорта, чтобы мы говорили о здоровье нации», — сказал он в ходе сессии «Государственно-частное партнерство в спорте: новые возможности для инвесторов».

«Что касается спорта высоких достижений — у нас, конечно, большие проблемы, связанные с покупательной способностью нашего населения. Для того, чтобы содержать профессиональный хоккейный клуб, билеты в регионах должны стоить 5−10 тыс. рублей. В этой ситуации губернаторы становятся заложниками: спонсоры не всегда идут и начинается придумывание схем, чтобы эти клубы поддержать», — отметил Якушев.