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08:07 (мск), источник: ТАСС

Глава Минстроя призвал отказаться от поддержки неприбыльных спортклубов в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Минстроя Владимир Якушев считает необходимым отказаться от бюджетной поддержки неприбыльных спортклубов в регионах. Об этом он заявил в ходе дискуссии на полях Восточного экономического форума.

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Источник: РИА "Новости"

«Это очень серьезная и больная тема. Огромные деньги, которые тратятся сегодня туда [на поддержку клубов], могли бы тратится на развитие инфраструктуры детского спорта и массового спорта, чтобы мы говорили о здоровье нации», — сказал он в ходе сессии «Государственно-частное партнерство в спорте: новые возможности для инвесторов».

«Что касается спорта высоких достижений — у нас, конечно, большие проблемы, связанные с покупательной способностью нашего населения. Для того, чтобы содержать профессиональный хоккейный клуб, билеты в регионах должны стоить 5−10 тыс. рублей. В этой ситуации губернаторы становятся заложниками: спонсоры не всегда идут и начинается придумывание схем, чтобы эти клубы поддержать», — отметил Якушев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11—13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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