Министерство спорта ожидает 10 млрд рублей от частных инвесторов

«В следующем году порядка 10 млрд инвестиций в спорт ожидается за счет частных инвесторов», — сказал Колобков.

Министр также отметил, что за счет частных инвестиций можно увеличить обеспеченность спортивных объектов примерно на 20%. По словам Колобкова, в настоящее время ряд регионов испытывают проблемы из-за неравномерного распределения обеспеченности спортивных объектов.