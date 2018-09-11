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12:04 (мск), источник: ТАСС

Министерство спорта ожидает 10 млрд рублей от частных инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ ожидает 10 млрд рублей от частных инвесторов в 2019 году для развития спорта. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

«В следующем году порядка 10 млрд инвестиций в спорт ожидается за счет частных инвесторов», — сказал Колобков.

Министр также отметил, что за счет частных инвестиций можно увеличить обеспеченность спортивных объектов примерно на 20%. По словам Колобкова, в настоящее время ряд регионов испытывают проблемы из-за неравномерного распределения обеспеченности спортивных объектов.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11—13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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