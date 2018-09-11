Фоторепортажи
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12:34 (мск), источник: ТАСС

Поздняков сменил Жукова в оргкомитете форума «Россия — спортивная держава»

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сменил экс-главу организации Александра Жукова в оргкомитете международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форум «Россия — спортивная держава» в 2018 году пройдет в октябре в Ульяновске. Поздняков был избран президентом ОКР на заседании Олимпийского собрания в конце мая текущего года. Жуков был президентом ОКР с 2010 года.

Программа форума «Россия — спортивная держава» включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов — развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года.

Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.

Форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, пропаганды здорового образа жизни.

 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
СМИ: Судьи грозят бойкотом матчей Серены Уильямс
«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война?
Буффона посадят в запас в ПСЖ
Ковальчук впервые тренировался в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Источник: Полузащитник «Зенита» согласился перейти в «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь