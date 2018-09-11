Поздняков сменил Жукова в оргкомитете форума «Россия — спортивная держава»

Источник: РИА "Новости"

Форум «Россия — спортивная держава» в 2018 году пройдет в октябре в Ульяновске. Поздняков был избран президентом ОКР на заседании Олимпийского собрания в конце мая текущего года. Жуков был президентом ОКР с 2010 года.

Программа форума «Россия — спортивная держава» включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов — развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года.

Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.