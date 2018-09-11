Колобков провел встречу с представителем КНР в рамках ВЭФ-2018

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Колобков отметил, что Китай является надежным партнером России в спортивной отрасли, и Минспорт готов к реализации с китайской стороной новых совместных проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта. В том числе, и оказание содействия в подготовке зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«У России и Китая давние крепкие связи в спортивной отрасли, — отметил Колобков. — Уже много лет мы совместно реализуем ряд проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. Это касается и Российско-Китайских молодежных игр, и Международных спортивных игр “Дети Азии”, и Юношеских игр стран азиатско-тихоокеанского региона».

«Другой амбициозный проект, который Россия много лет реализует совместно с китайской стороной, — Международный ралли-рейд “Шелковый путь”, — сказал Колобков. — И сегодня мы с господином Гоу Чжунвэнем и руководителем проекта “Шелковый путь” Владимиром Чагиным обсудили ряд вопросов, связанных с проведением китайского этапа гонки, который пройдет с 23 по 28 сентября этого года по маршруту Сиань — Алашань-Цзоци».