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15:45 (мск), источник: ТАСС

Колобков провел встречу с представителем КНР в рамках ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с руководителем Главного государственного управления по делам физической культуры и спорта Китайской Народной Республики Гоу Чжунвэнем в рамках мероприятий четвертого Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Колобков отметил, что Китай является надежным партнером России в спортивной отрасли, и Минспорт готов к реализации с китайской стороной новых совместных проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта. В том числе, и оказание содействия в подготовке зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«У России и Китая давние крепкие связи в спортивной отрасли, — отметил Колобков. — Уже много лет мы совместно реализуем ряд проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. Это касается и Российско-Китайских молодежных игр, и Международных спортивных игр “Дети Азии”, и Юношеских игр стран азиатско-тихоокеанского региона».

«Другой амбициозный проект, который Россия много лет реализует совместно с китайской стороной, — Международный ралли-рейд “Шелковый путь”, — сказал Колобков. — И сегодня мы с господином Гоу Чжунвэнем и руководителем проекта “Шелковый путь” Владимиром Чагиным обсудили ряд вопросов, связанных с проведением китайского этапа гонки, который пройдет с 23 по 28 сентября этого года по маршруту Сиань — Алашань-Цзоци».

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11—13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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