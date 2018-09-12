Власти Калгари потратят $4 млрд на организацию Олимпиады и Паралимпиады-2026

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Отмечается, что 2,3 миллиарда долларов из указанной суммы должны будут поступить от налогоплательщиков в виде федеральных средств, а также средств города и провинции. Ожидается, что оставшаяся часть затрат будет покрыта за счет продажи билетов, спонсоров и Международного олимпийского комитета.

В июне прошлого года комитет по оценке заявки установил планку общих расходов на проведение Игр на уровне 3,5 миллиарда долларов.

План предполагает строительство двух новых объектов — дворца для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку, а также арены на 5−6 тысяч мест. Остальные состязания должны пройти на обновленных объектах.