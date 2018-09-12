Власти Калгари потратят $4 млрд на организацию Олимпиады и Паралимпиады-2026

Отмечается, что 2,3 миллиарда долларов из указанной суммы должны будут поступить от налогоплательщиков в виде федеральных средств, а также средств города и провинции. Ожидается, что оставшаяся часть затрат будет покрыта за счет продажи билетов, спонсоров и Международного олимпийского комитета.
В июне прошлого года комитет по оценке заявки установил планку общих расходов на проведение Игр на уровне 3,5 миллиарда долларов.
План предполагает строительство двух новых объектов — дворца для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку, а также арены на 5−6 тысяч мест. Остальные состязания должны пройти на обновленных объектах.
Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр также претендуют Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция) и Италия (Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо).