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09:37 (мск), источник: ТАСС

Колобков: ОКР не имеет сомнений по поводу участия российских спортсменов на ОИ-2020

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не сомневается в том, что российские спортсмены примут участие на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас Колобков находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где принимает участие в сессии по вопросу государственно-частного партнерства (ГЧП) в спорте.

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«Эту тему надо перестать поднимать. У нас нет проблем с Международным олимпийским комитетом (МОК) — после ОИ-2018 нас восстановили в правах. Да, мы получили некоторые санкции, но сейчас ОКР является полноправным членом олимпийского движения. У нас нет сомнений в том, что российские спортсмены примут участие на Олимпиаде и могут спокойно готовиться к этим соревнованиям», — сказал Колобков.

5 декабря 2017 года было объявлено о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт- трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. МОК восстановил членство ОКР в организации 28 февраля 2018 года.

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