Колобков: ОКР не имеет сомнений по поводу участия российских спортсменов на ОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

Сейчас Колобков находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где принимает участие в сессии по вопросу государственно-частного партнерства (ГЧП) в спорте.

«Эту тему надо перестать поднимать. У нас нет проблем с Международным олимпийским комитетом (МОК) — после ОИ-2018 нас восстановили в правах. Да, мы получили некоторые санкции, но сейчас ОКР является полноправным членом олимпийского движения. У нас нет сомнений в том, что российские спортсмены примут участие на Олимпиаде и могут спокойно готовиться к этим соревнованиям», — сказал Колобков.