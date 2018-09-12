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09:40 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Проект ГЧП в спорте является взаимовыгодным для государства и инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта государственно-частного партнерства в спорте имеет взаимовыгодный характер как для инвесторов, так и для самого государства. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас Колобков находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где принимает участие в сессии, посвященной именно вопросу ГЧП в спорте.

«Раньше инвесторы относились к ГЧП с осторожностью. Сейчас же они ищут возможности вложить средства. Преимущества для инвестора большие — упрощаются конкурсные процедуры, а некоторые банки предоставляют сниженные условия кредитования. Чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет лучше для всех сторон», — сказал Колобков.

«Для государства это тоже важно, ведь мы вкладываем не меньше средств в развитие инфраструктуры. Теперь у нас появляются партнеры, которые берут на себя эксплуатацию спортивных объектов. Те же детско-юношеские спортивные школы, например, могут получить бесплатную аренду. То есть, мы видим, что сотрудничество взаимовыгодно и для инвесторов, и для государства», — добавил министр спорта.

Ранее Колобков говорил о том, что реализация ГЧП позволит выполнить задачу, поставленную президентом РФ — к 2024 году вовлечь 55 процентов граждан в спорт. По словам министра, без ГЧП выполнить это поручение будет сложно.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11—13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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