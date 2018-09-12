Колобков: Проект ГЧП в спорте является взаимовыгодным для государства и инвесторов
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта
Сейчас Колобков находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где принимает участие в сессии, посвященной именно вопросу ГЧП в спорте.
«Раньше инвесторы относились к ГЧП с осторожностью. Сейчас же они ищут возможности вложить средства. Преимущества для инвестора большие — упрощаются конкурсные процедуры, а некоторые банки предоставляют сниженные условия кредитования. Чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет лучше для всех сторон», — сказал Колобков.
«Для государства это тоже важно, ведь мы вкладываем не меньше средств в развитие инфраструктуры. Теперь у нас появляются партнеры, которые берут на себя эксплуатацию спортивных объектов. Те же
Ранее Колобков говорил о том, что реализация ГЧП позволит выполнить задачу, поставленную президентом РФ — к 2024 году вовлечь 55 процентов граждан в спорт. По словам министра, без ГЧП выполнить это поручение будет сложно.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке