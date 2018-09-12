Министр спорта РФ обсудил с главой Сахалина подготовку спортсменов к Играм в Пекине

Источник: РИА "Новости"

Также Колобков и Кожемяко обсудили вопросы подготовки Сахалинской области к проведению первых Международных зимних спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года.

«Игры “Дети Азии” по летним видам спорта стал успешным проектом. Принимая во внимание удачный опыт их проведения, было принято решение о проведении аналогичных соревнований по зимним видам. Распоряжением правительства Российской Федерации был образован соответствующий организационный комитет, и в ближайшее время мы проведем на Сахалине его заседание», — заявил Колобков.

Кожемяко отметил, что заявки на участие в Играх уже направили более 20 стран Азии. Соревнования пройдут по горнолыжному спорту, биатлону, сноуборду, лыжным гонкам, прыжках на лыжах с трамплина, фигурному катанию и хоккею с шайбой. Инфраструктура на Сахалине практически готова к проведению соревнований. Так, российские спортсмены готовились к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».