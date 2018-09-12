Павел Колобков — о росте инвестиций в спорт и возможности проведения Олимпиады в России

Источник: РИА "Новости"

Спортивные сессии всерьез и надолго вошли в программу экономических форумов. На полях ВЭФ прошло две панели, где обсуждались вопросы экономики и спорта. Министр спорта Павел Колобков в интервью ТАСС рассказал о росте инвестиций в спортивные мероприятия и строительство объектов, поделился планами развития массового спорта в России и обозначил приоритетные задачи ведомства.

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— Две спортивные панели были [проведены] в рамках форума. Как вам кажется, насколько важно в рамках экономических мероприятий вообще говорить о спорте?

— Начну с того, что мы традиционно участвуем в инвестиционных, экономических форумах. Потому что спорт — это не только отрасль социальной сферы, это не только качество жизни, это не только предоставление услуг населению, это еще экономика. Это экономическая отрасль, потому что все больше и больше инвестиций приходит в спорт за счет частных инвесторов, владельцев спортивных клубов, различных компаний, которые вкладывают деньги в спортивную инфраструктуру, в различные спортивные бизнесы: от проведения соревнования до организации спортивных лиг. Потому что спорт — это и экономика тоже. Причем во многих странах экономики даже больше, чем социальной нагрузки, именно в спорте.

Сегодня мы обсуждали вопросы, связанные с индустрией спорта. Этому тоже пора уделить очень серьезное внимание, потому что порядка всего 10% в индустрии спорта — это российские товары. То есть 90% средств уходит западным партнерам, западным компаниям. Спрос на спортивные товары в России огромен, поэтому нам надо, конечно, стимулировать и инвестировать средства на развитие индустрии спортивных товаров в том числе. Поэтому вопросов для как раз экономических форумов, в рамках спортивной отрасли, очень много. На Восточном форуме у нас две сессии. Одна сессия больше экономическая, вторая — больше политическая. Но все равно все они связаны с использованием спортивной инфраструктуры, ролью спортивных, например, соревнований, крупных соревнований в развитии объектов спорта, строительстве объектов спорта. Поэтому это тоже стимул инфраструктурных больших проектов.

— Тогда какие основные задачи стоят перед Министерством спорта?

— Сейчас перед нами стоит, и об этом мы много говорим, серьезная задача, она многоплановая — это повысить качество жизни наших граждан за счет обеспечения вовлечения максимального числа в занятия спортом. 55% граждан к 2024 году должны регулярно заниматься спортом — в организованных формах, самостоятельно, на объектах спорта, используя городскую среду, дворовые территории.

Это комплексная задача, которая решается не только средствами Министерства спорта, частных инвесторов, но и общей координацией с другими субъектами, такими как Министерство промышленности, Министерство строительства, Министерство труда, Министерство образования. Но конечно, Министерство спорта является общим координатором. Кроме того, стоит задача продолжить реформирование подготовки спортивного резерва. Несмотря на то что мы являемся лидерами во многих видах спорта, одним из лидеров среди молодежных, юниорских, кадетских команд, нам нужно это место в спорте удержать. Нужно проводить дальнейшую работу по совершенствованию спортивного резерва, созданию конкурентной среды, поддержке спортивных организаций, клубов, спортивных обществ, как раз в целях создания конкуренции и подготовки спортсменов. И конечно, вопрос, связанный с подготовкой к крупным международным соревнованиям — как за границей в сборных командах, так на территории России. Нам предстоит провести чемпионат Европы по футболу (2020 года — прим. ТАСС), и Универсиаду в Красноярске, и чемпионат мира по боксу в следующем году (в 2019-м), много других крупных соревнований. И у нас, кроме этого, еще много планов.

— Ходили слухи о проведении летней Олимпиады в России.

— Понимаете, даже само принятие решения о заявке на Олимпиаду — это должно оцениваться со всех точек зрения: и экономики, и возможности прохождения этой заявки. Это такой долгий заявочный процесс. Но до этого нужно самому оценить, насколько мы сейчас готовы проводить Олимпийские игры. Потому что мы только-только провели два таких крупных спортивных форума — это Сочи (зимние Олимпийские игры 2014 года — прим. ТАСС), это чемпионат мира по футболу 2018 года, в которые были вовлечены порядка 30 регионов в одно только проведение. Сейчас Универсиада в Красноярске. Поэтому, конечно, мы об этом думаем. И не только об Олимпиаде — еще есть юношеские Олимпийские игры, есть летняя Универсиада. Потому что проведение таких крупных соревнований — это стимул для развития региона, страны, это вклад в общую экономику. Поэтому мы действительно об этом думаем, но в целом пока такое решение, конечно, еще никем не принято.

— Накануне была панель про ГЧП. Хотелось бы узнать про государственно-частное партнерство — какие вообще сложности у нас при реализации этой модели или, наоборот, нет никаких сложностей, а только гладкая дорога?

— Во-первых, это для нас новая совершенно история.

Сложность в том, что не так много пока средств частных инвесторов идет в спорт, хотя порядка 40 регионов заинтересовались. В общем, около 10 млрд частных инвестиций идет в спорт на строительство спортивных объектов.

Если, например, несколько лет назад таких инвестиций было совсем немного и всего несколько регионов участвовали, сейчас практически все регионы об этом задумались. Но это благодаря нашей планомерной работе с каждым регионом, с инвесторами.

Мы уже договорились о банковском продукте, банки стали поддерживать этот процесс. Думаю, что мы сейчас на правильном пути. Привлечение частных инвестиций в спорт и строительство объектов спорта способны увеличить пропускную способность наших объектов, обеспеченность спортивными сооружениями увеличить порядка 20%. Поэтому решить те задачи, о которых я говорил, без взаимодействия с частным бизнесом, с бизнесом вообще, наверное, очень сложно.

Второе — это создание спортивных клубов, финансирование спортивных клубов. Я имею в виду не только футбольных, а вообще в принципе спортивных клубов, по любым видам спорта. Вопрос эксплуатации в последующем спортивных сооружений — это тоже предмет взаимодействия с бизнесом, этот вопрос вчера обсуждался. Мне кажется, вчера (во вторник — прим. ТАСС) сессия была действительно интересной. На одной площадке встретились, по сути, все субъекты, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Поэтому этот разговор мы будем продолжать, у нас есть план, который мы утвердили. Буквально через десять дней пройдет форум в Улан-Удэ, мы договорились с губернатором. Там как раз будет более детальный разговор, предметный, и с инвесторами, и с банкирами, с руководителями регионов. Весь форум будет этому посвящен. Поэтому я скажу, что благодаря этой нашей работе, тому, что мы эту тему постоянно поднимаем, приток инвестиций в спорт возрастает.

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— На сессии вы тоже отметили, что несколько лет назад (может быть, пять лет назад) было всего два контракта?

— Да, всего два. Сейчас, несмотря на то, что у нас не так много средств предусмотрено по нашей федеральной целевой программе, но была сделана отдельная подпрограмма, связанная с поддержкой государственно-частного партнерства. И надо сказать, что проекты шли сложно, практически несколько лет. В этом году мы помогаем реализации двух проектов, финансово помогаем. В принципе, мы координируем проекты даже те, в которых Министерство спорта не является стороной, и мы не финансируем эти проекты. В следующем году уже пять проектов. Поэтому мы сейчас отрабатываем эти модели, будем их презентовать потенциальным инвесторам.

Очень часто эти проекты реализуются от полутора до двух лет, но за это время либо интерес пропадает, либо финансовая ситуация у инвестора меняется, поэтому нужно этот процесс согласования и принятия решений упростить и сделать короче. И вот этот путь от принятия решения до его реализации нужно тоже сокращать. Потому что для любого инвестора очень важен срок окупаемости проекта, и он не может долго этот вопрос решать.

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Спортивные успехи футболистов подняли интерес к спорту по всей стране

— Грандиозный проект чемпионата мира по футболу прошел. Были опасения, безусловно, у многих, что интерес такой минимальный и после этого он пропадет. Сейчас мы видим — стадионы вроде бы заполняются, причем даже не в премьер-лиге, а в первом дивизионе.

— Сколько было опасений — я помню. Сначала говорили, что в Россию никто не приедет, говорили, что на чемпионате мира стадионы будут пустые, что на матчи никто не будет ходить, что мы что-то не успеем. Дальше — что инфраструктура городов не будет готова, что туристы к нам не приедут. Этих опасений было много. Но реальность, конечно, опровергает все наши пессимистичные прогнозы. И вот над этим мы работаем вместе с регионами. Создание такой инфраструктуры будет стимулировать и приток новых болельщиков. Поэтому все хотят ходить на стадион, где можно в хороших условиях посидеть, поболеть, где хорошая акустика, звук, где можно не только посмотреть спортивные соревнования, а с семьей качественно провести свободное время. Вот и все. Поэтому это совершенно объяснимо.

— Интерес к спорту после крупных турниров не пропадет у людей? Как вы считаете?

— Понимаете, интерес к спорту всегда поднимается, когда есть такие вот соревнования, когда наши спортсмены хорошо выступают, когда наша сборная выигрывает такие матчи, как и сейчас мы выиграли последние, — у Турции, у Чехии. Конечно, сразу поднимается интерес к спорту.

Поэтому как раз мы очень много говорим о связи массового и большого спорта. Поэтому это две стороны одной медали, и нельзя их рассматривать в отрыве друг от друга. Общая политика развития спорта должна в себя включать все эти направления.

— Раньше мы коснулись проведения Универсиады, сейчас вернусь к этому вопросу. Прорабатывали уже программу наследия объектов соревнований в Красноярске?

— Да. Часть объектов частные, часть объектов построены за государственные средства. В большинстве объектов уже есть те базовые организации, которые их будут эксплуатировать. Например, комплексы «Радуга» и «Сопка».

Объект «Радуга» будет передан в Сибирский университет, это объект для массового спорта в основном. А объект «Сопка» — это комплекс трасс, специализированные помещения для подготовки спортивного резерва, сборных команд. На базе этого объекта будет создан федеральный центр подготовки, так называемый Сибирский федеральный центр. Надо сказать, что порядка 20 спортсменов — представителей Сибири, Красноярского края — входили в состав сборных команд. Там хорошие традиции в таких видах спорта, как фристайл, сноуборд, бобслей, горные лыжи, скелетон. Поэтому с учетом той базы, которая сейчас подготовлена, там как раз будет очень хороший, очень важный центр подготовки, тем более обладающий всеми необходимыми инструментами и возможностями: от спортивной подготовки до медицинского, медико-биологического обеспечения.

Часть объектов была построена, кстати говоря, будет играть там и регбийный клуб Красноярска, и хоккей с мячом — только сейчас сдан потрясающий объект, крытый манеж для хоккея с мячом, там будет играть красноярский «Енисей». В принципе, там как раз все удачно.

— Как раз тот момент, когда все продумано изначально.

— Мы всегда все продумываем изначально — и что касается футбола, и Олимпийских игр. И вообще опыт подсказывает, что у нас все объекты эксплуатируются, в отличие от ряда стран. Конечно, есть некоторые объекты действительно очень сильно специализированные, поэтому они не всегда получают полную загрузку, они дороги в эксплуатации. Конечно, надо обсуждать, заранее планировать. Вообще наследие является частью заявочного процесса. Потому что все мы прекрасно понимаем, что проведение соревнований — это не только само соревнование, это еще и то, что останется после этого.

WADA должно оценить проделанную работу по восстановлению допинговой системы в России

— В настоящее время идет реализация плана по борьбе с допингом. Год назад о нем много говорилось, сейчас тема практически не поднимается.

— Сначала мы реформировали всю систему, реформировали антидопинговую лабораторию, передали ее в МГУ, мы реформировали Российское антидопинговое агентство. Международные организации, в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), признали большую проделанную работу. Постоянно этот вопрос находится под мониторингом Совета Европы (там есть специальные мониторинговые группы), был утвержден план. И он, по сути, выполнен — помните, была создана рабочая группа, которую возглавлял Виталий Георгиевич Смирнов, был утвержден правительственный план по итогам ее работы. В общем-то, большинство пунктов выполнено.

Мы обдумываем, как нам скоординировать вопрос, связанный с ответственностью за применение допинга. Есть ответственность дисциплинарная, финансовая, административная, уголовная. Чтобы у нас борьба с допингом не превратилась в охоту на ведьм, а все те меры, которые мы проводим, как раз способствовали тому, чтобы спортсмены не принимали допинг, предотвращали прием допинга. Есть очень много предложений, поэтому сейчас работаем и с нашими институтами правоведения, с другими институтами по совершенствованию законодательства. Потому что мы считаем, что этот вопрос, эта борьба должна вестись постоянно, а для этого мы должны совершенствовать нашу работу.

— 20 сентября — исполком WADA. Вы не сможете там выступить?

— Исполком WADA, в отличие от совета учредителей, — это закрытое мероприятие, на которое не допускается ни пресса, ни какие-то сторонние организации. Это будет у них закрытый разговор, 12 человек — членов исполкома.

По итогам этого разговора будет принято решение в отношении нашей антидопинговой организации. Работа продолжается, она постоянная, она никогда не прекращалась. Ведется, по сути, ежедневно.

— Они с вами выходили на связь с предложениями, вопросами?

— И они выходили, и мы выходим. Мы постоянно взаимодействуем и с WADA, и с другими организациями.

— По работе РУСАДА у вас есть какие-то нарекания? Как бы вам хотелось, чтобы эта организация работала?

— Она так сейчас работает — независимо, она работает полностью независимо ни от кого, финансирование получает от Минфина напрямую. Там выстроенная структура, организация работает вместе с WADA. В принципе, организация работает вполне успешно. У Всемирной антидопинговой организации никаких претензий к работе и тем видам работ, которые они выполняют, нет сейчас, на данный момент.

Раз в полгода проходит мониторинг этой работы, от вопросов, связанных с расследованием, проведением тестирования, работы допинг-инспекторов, всех внутренних процедур. Никаких нареканий к этой организации нет. Поэтому я надеюсь, что эта работа будет оценена.

— В МГУ строилась антидопинговая лаборатория. Как оцените проделанную работу?

— Новый объект сейчас еще не сдан в эксплуатацию, поэтому лаборатория пока находится в том же помещении, где и раньше. Мы его передали на праве оперативного управления Московскому государственному университету.

Лаборатория работает, проводит тестирование крови. Сейчас аккредитована WADA на тестирование крови. Что еще? С 7 по 15 сентября будет проходить очередная аккредитация как раз по вопросам тестирования крови. Эта лаборатория обладает всеми компетенциями для проведения любых видов тестирования.

— Как вы относитесь к тому, что в двух зимних федерациях — сноуборде и бобслее — есть проблемы? (Сноубордистка Заварзина публично заявила, что год не получает зарплату от федерации. В Федерации бобслея России часть руководства назвала нелегитимными выборы главы организации Александра Зубкова, поданы иски оспаривающие результаты выборов — прим. ТАСС).

— Мы встречались — как раз по сноуборду — и со спортсменами я встречался, с президентом федерации. Потому что руководители федерации несут ответственность за эту работу. Их задача — не допустить вообще недопониманий, уметь учитывать интересы всех.

Надо просто профессионально заниматься этими вопросами. Мы окажем поддержку и спортсменам, и федерации в этой работе. То же самое касается бобслея.

Но честно хочется сказать, чтобы и федерации, и мы подумали. Все эти дрязги, которые происходят внутри, между руководителями федераций, конечно, они идут не на благо развития спорта. Особенно, конечно, настораживает ситуация в бобслее, где сейчас уже несколько исков подано, идут судебные процессы. Поэтому мы поможем федерации справиться с этими организационными вопросами.

— В сентябре — Кросс наций, московский этап эстафеты огня Универсиады. Вы не будете там принимать участие?

— Я буду в командировке. У нас сейчас начинаются крупные чемпионаты мира. Мы договорились, что я поеду в Болгарию на чемпионат мира по художественной гимнастике, на мировое первенство по волейболу. Это буквально на пару дней, потому что надо встретиться с командой. Там же планируется встреча с руководством Болгарской Республики — будем обсуждать вопросы нашего взаимодействия по развитию спорта. Поэтому вопросов много.

В этом году центральный старт Кросса наций будет в Санкт-Петербурге. Город изъявил желание, очень хотел провести, и мы поддержали эту инициативу. Мне кажется, это очень важно. Кросс наций — это главное массовое соревнование в таком любимом и, наверное, самом популярном виде спорта — легкой атлетике.

— Последний вопрос. К 2024 году 55% населения страны должно заниматься спортом. Вы среди этих 55%? Каким спортом будете заниматься?

— Я давно уже среди этих 55%. Вопрос же не в том, каким видом спорта ты занимаешься, надо вести активный образ жизни. А заниматься можно футболом, хоккеем, фитнесом, легкой атлетикой, гольфом — чем угодно. Используя городскую среду, выходить по утрам бегать.

— То есть вы бегаете и занимаетесь гольфом?

— Я сейчас занялся таким, раньше был экзотический вид спорта для России. Да, очень интересный вид спорта, очень умный. Очень серьезная нагрузка. Проходишь 17 км, пока играешь.

Играю в хоккей. Стараюсь по утрам бегать — насколько позволяет время. Так что веду активный образ жизни.