Глава Олимпийского комитета России — о взаимоотношениях с МОК и спортивных итогах ВЭФ
Станислав Поздняков поделился мнением о будущих стартах и высказался о проблемах в федерациях сноуборда и бобслея.
Станислав Поздняков поделился мнением о будущих стартах и высказался о проблемах в федерациях сноуборда и бобслея.
На полях ВЭФ прошло две панели, где обсуждались вопросы экономики и спорта. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС рассказал о подготовке российских спортсменов к предстоящим Олимпиадам в Токио и Пекине, а также поведал о своем увлечении альпинизмом.
— Что самое интересное вы почерпнули для себя на панели, где обсуждался спорт в рамках экономического форума?
— Самая важная тематика для нашего Олимпийского комитета — это международная кооперация в
— Александр Карелин как раз затронул тему того, что в этом регионе можно создать базу для подготовки к предстоящим Играм. Насколько это возможно и насколько было бы полезно?
— Олимпийские игры в этом регионе позволяют и государству, и частным компаниям включаться в его развитие. А спорт
— Все ли зимние федерации уже предоставили планы подготовки к Играм 2022 года?
— К сожалению, не все предоставили свои программы. Дело в том, что активный период подготовки к новому сезону уже начинается. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы они поторопились с принятием такого документа. Это облегчит работу и Министерству спорта, и нам по подготовке большой программы подготовки к Играм 2022 года.
— Пальцем указывать будем на должников?
— Нет, я бы не стал это делать по той простой причине, что мы сейчас пытаемся трансформировать нашу работу с Министерством спорта. И оно сейчас готовит ведомственный проект по подготовке к Пекину-2022, в котором роль Олимпийского комитета будет прописана отдельно. В том числе и финансовая нагрузка, которая на нас выпадет в ближайшие четыре года. Поэтому здесь идут
— Они сами понимают, о ком речь?
— Конечно.
— Когда будет разработана и утверждена программа подготовки спортсменов?
— Я думаю, что до конца года,
— Впереди юношеские игры в
— У нас есть человек, который сейчас возглавляет рабочую группу по подготовке. Это один из наших опытных специалистов, Лев Савин. Я думаю, что как раз он и возглавит делегацию. Во всяком случае уровень его компетенций и опыта подсказывает, что это правильный выбор.
— Будут ли тестироваться на допинг спортсмены, которые будут отправляться в
— Что касается тестирования на допинг перед соревнованиями, мы такую практику уже давно отменили, поскольку это противоречит правилам WADA и РУСАДА. Другое дело, что все спортсмены, особенно претенденты на медали, находятся в различных пулах тестирования. И в соответствии со
А что касается наших дополнительных заявок для тестирования, как это было, допустим, перед Пхенчханом, когда мы по три теста за год должны были сделать для каждого кандидата, такого требования к нам не предъявляли.
— Какими будут условия проживания спортсменов в
— Безусловно, одним из наших приоритетов является создание максимально комфортных условий для спортсменов. У нас дважды выезжали наши передовые группы, которые смотрели все условия. Условия хорошие, степень готовности объектов на момент визита нашей рабочей группы была достаточно высокой, поэтому у нас нет никаких вопросов.
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— Нет, мы решили на юношеских Играх не организовывать дом болельщиков. Но мы проведем прием от имени Олимпийского комитета России.
— В Минске во время II Европейских игр дом болельщиков будет?
— Вот как раз в Минске, пользуясь общностью культуры между Россией и Белоруссией, мы будем организовывать дом болельщиков. И сейчас как раз мы занимаемся утверждением концепции этого дома. И безусловно, после того, как эта концепция будет утверждена, мы будем искать спонсоров. Потому ОКР традиционно не финансирует подобные проекты, а это делается за счет привлеченных источников.
— Сноубордистка Заварзина заявила, что год не получает зарплату от федерации. Некоторые члены Федерации бобслея России назвали нелегитимными выборы главы организации Александра Зубкова и подали судебные иски. Что происходит в этих федерациях?
— Начнем со сноуборда. Там, на мой взгляд, достаточно обычная ситуация на смене олимпийских циклов происходит. Федерация переживает смену поколений. Тем более претензии там достаточно тривиальные, особенно связанные с прохождение углубленного медицинского осмотра. Знаете, я сам достаточно долго был спортсменом сборных команд и поэтому прекрасно понимаю, что без допуска врача к соревнованиям и без прохождения всех подобных процедур никто не может быть допущен даже к тренировочному процессу. Мы прекрасно понимаем, к чему эти последствия могут привести. И такую ответственность на себя никто не возьмет. Поэтому в этой части к этому нужно спокойно относиться. Я думаю, что сейчас эмоции улягутся и у руководителей, и у спортсменов.
В бобслее несколько другая ситуация. Она связана, в первую очередь, с процедурой
— Ваше отношение к тому, что сейчас происходит с биатлонистами?
— Я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы до сих пор от Союза биатлонистов России не получили никакой информации по этим четырем случаям. К нам никто не обращался. Поэтому мы находимся в некотором ожидании разъяснения по этому вопросу. Что касается решения конгресса Международного союза биатлонистов, то оно не затрагивает интересы спортсменов. Они будут соревноваться в полном объеме в соответствии с квотами на страну. И соответствующим образом они будут представлять Россию, а не иметь
— В Токио спортсмены будут выступать под российским флагом или в нейтральном статусе?
— На любых олимпийских мероприятиях страну представляет национальный комитет страны. В данном случае это Олимпийский комитет России. В настоящий момент начиная с 1 марта этого года статус временного несоответствия был изменен на статус полного соответствия. И поэтому во всех олимпийских мероприятиях, происходящих с 1 марта 2018 года, мы принимаем участие как олимпийская команда России. Поэтому у меня здесь
— Влияет ли несоответствие РУСАДА кодексу WADA на сотрудничество с Международным олимпийским комитетом?
— Мы достаточно много говорили об этом. И с коллегами из МОК была четкая договоренность перевернуть страницу, что и было сделано. Прекрасным примером стал визит Баха в Олимпийский комитет России, где и была зафиксирована эта ситуация. А что касается наших взаимоотношений, то они развиваются, и они будут развиваться вне зависимости от статуса национального антидопингового агентства. Несмотря на то что Олимпийский комитет является соучредителем РУСАДА, тем не менее, в
— Есть понимание, какой будет бюджет ОКР на следующий год?
— Да, есть, конечно, понимание о бюджете. Наверное, будет не совсем корректно называть цифры до того, как его не утвердит исполнительный комитет ОКР. Но я хочу сказать, что бюджет следующего года будет выше, чем предыдущего.
— Решены ли все проблемы с оплатой иностранных тренеров в России?
— Приглашением иностранных тренеров занимается федерация и подает соответствующие заявки в Олимпийский комитет. Мы приняли во внимание все заявки, которые на сегодня поступили, и заложили под них финансирование в бюджете до 2022 года.
— Есть
— Это тема такая достаточно постоянная. Потому
— К 2024 году 55% населения должны заниматься спортом. Вы будете в этих 55%?
— Обязательно будем. Мы одна из самых спортивных с этой точки зрения организаций, поэтому, конечно.
— А лично вы?
— А лично я из этого числа не уходил никогда. Я был действующим спортсменом, сейчас я регулярно занимаюсь спортом, поэтому я уже в этих 55%. В обычной жизни я просто занимаюсь фитнесом в спортзале. Люблю и различные спортивные активности. Из увлечений последних лет — альпинизм, который с недавних пор стал олимпийским видом.
Беседовал Андрей Карташов