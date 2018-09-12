МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России

Источник: ИТАР-ТАСС

Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На данный момент российской стороне надо выполнить три критерия для восстановления членства ПКР.

Президент МПК Эндрю Парсонс в очередной раз подчеркнул, что снятие дисквалификации с ПКР напрямую зависит от признанияРоссийского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Для этого России необходимо выполнить оставшиеся два пункта дорожной карты —предоставление доступа к пробам, которые хранятсяв московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареномо манипуляциях в российской антидопинговой системе в периодс 2011 по 2015 год.

«ПКР достиг значительного прогресса с момента своейдисквалификации, — сказал глава МПК. — За последние два года в России произошло много позитивных изменений в отношении борьбы с допингом: в настоящее время РУСАДА хорошо функционирует, а российские спортсмены являются одними из самых проверяемых на допинг в мире. Однако сейчас мы находимся на этапе шестимесячной давности. МПК всебольше обеспокоена тупиком в вопросе между РУСАДА и WADA».

Парсонс выразил надежду, что РУСАДА будет восстановлена в правах

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA. «Если РУСАДА и WADA найдут решение по выходу из ситуации, то единственное, что будет препятствовать снятию дисквалификации ПКР — оплата текущих расходов МПКв размере €257,5 тысяч. Мы думали, что вопрос выплаты решится раньше, но никаких средств от ПКР до сих пор не поступало».