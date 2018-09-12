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21:34 (мск), источник: ТАСС

МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России

ТАСС, 12 сентября. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), вопрос статуса ПКР был рассмотрен на заседании, которое прошло с 10 по 11 сентября в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На данный момент российской стороне надо выполнить три критерия для восстановления членства ПКР.

Президент МПК Эндрю Парсонс в очередной раз подчеркнул, что снятие дисквалификации с ПКР напрямую зависит от признанияРоссийского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Для этого России необходимо выполнить оставшиеся два пункта дорожной карты —предоставление доступа к пробам, которые хранятсяв московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареномо манипуляциях в российской антидопинговой системе в периодс 2011 по 2015 год.

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«ПКР достиг значительного прогресса с момента своейдисквалификации, — сказал глава МПК. — За последние два года в России произошло много позитивных изменений в отношении борьбы с допингом: в настоящее время РУСАДА хорошо функционирует, а российские спортсмены являются одними из самых проверяемых на допинг в мире. Однако сейчас мы находимся на этапе шестимесячной давности. МПК всебольше обеспокоена тупиком в вопросе между РУСАДА и WADA».

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20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA. «Если РУСАДА и WADA найдут решение по выходу из ситуации, то единственное, что будет препятствовать снятию дисквалификации ПКР — оплата текущих расходов МПКв размере €257,5 тысяч. Мы думали, что вопрос выплаты решится раньше, но никаких средств от ПКР до сих пор не поступало».

РУСАДА было признано несоответствующим WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.

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