Судьбы российских паралимпийцев застряли в руках чиновников

Российские паралимпийцы уже более двух лет лишены возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Пропущенная Паралимпиада в Рио-де-Жанейро, потерянные лицензии на участие в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане, где в нейтральном статусе в итоге выступило лишь три десятка россиян, и полное непонимание того, как долго все это еще будет продолжаться. ТАСС рассказывает о том, почему российские паралимпийцы по-прежнему отстранены, и перспективах их возвращения.

Паралимпийцы страдают из-за чиновников. А именно — чиновников Международного паралимпийского комитета (МПК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России, которые никак не могут найти взаимопонимания по основному пункту восстановления членства Паралимпийского комитета России. Все дело в статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое уже почти три года не соответствует кодексу WADA.

WADA настаивает на признании спортивным руководством России выводов своей независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране системе сокрытия употребления спортсменами допинга. Российские чиновники заявляют о том, что федеральное расследование по этому делу продолжается, поэтому о том, чтобы удовлетворить это требование, речи быть не может. Как и о том, чтобы предоставить доступ к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с разбирательством. А это еще один пункт восстановления РУСАДА. Как итог — на очередном заседании исполкома Международного паралимпийского комитета, которое прошло в Мадриде, дисквалификация ПКР была продлена. Причем МПК на этот раз не постеснялся заявить, что ситуация зашла в тупик. Глава организации Эндрю Парсонс так и вовсе заявил, что российские власти демонстрируют упрямство в вопросе предоставления доступа к московской лаборатории.

В августе глава WADA Крэйг Риди в интервью ТАСС рассказал о том, что российской стороне были переданы некие два предложения, которые были направлены на то, чтобы найти компромисс по спорным вопросам, однако до сих пор неизвестно, ответило ли Министерство спорта на это предложение. В ведомстве хранят молчание. Что, впрочем, не мешает его главе Павлу Колобкову говорить о конструктивном сотрудничестве с WADA. Насколько оно конструктивно на самом деле, станет понятно уже скоро — 20 сентября, на заседании исполкома WADA, на котором вновь будет рассмотрен вопрос статуса Российского антидопингового агентства.

«Исполком WADA, в отличие от совета учредителей, является закрытым мероприятием, на которое не допускаются ни пресса, ни какие-то сторонние организации, — сказал министр спорта. — По итогам этого разговора будет принято решение в отношении нашей антидопинговой организации. Работа продолжается, она постоянная, она никогда не прекращалась, она ведется, по сути, ежедневно, мы постоянно взаимодействуем».

Рука Тэйлора

Если WADA, в котором есть силы, лоббирующие интересы российского спорта, все же восстановит РУСАДА, велика вероятность, что и исполком МПК проведет внеочередное заседание, на котором снимет все санкции с ПКР. Парсонс, собственно, этого и не скрывает.

«Если РУСАДА и WADA найдут решение по выходу из ситуации, то единственное, что будет препятствовать снятию дисквалификации ПКР, — оплата текущих расходов МПК в размере €257,5 тысяч. Мы думали, что вопрос выплаты решится раньше, но никаких средств от ПКР до сих пор не поступало», — сказал Парсонс.

Собственно, выплата компенсации — единственное, что требуется непосредственно от Паралимпийского комитета России. До уже упомянутого заседания исполкома МПК сумма, которую должна возместить российская сторона за тестирование своих паралимпийцев и деятельность рабочей группы по восстановлению членства ПКР, не называлась.

И не сказать, что эта сумма очень велика. Особенно, если сравнить со штрафом, который был вынужден заплатить Олимпийский комитет России за допинговые нарушения на Играх в Сочи. Тогда Международный олимпийский комитет получил от России $15 млн.

В сентябре прошлого года, когда было избрано новое руководство МПК, казалось, что пришедший на смену британцу Филипу Крейвену бразилец Парсонс займет более лояльную позицию по отношению к России, однако по факту критерии восстановления ПКР остались незыблемыми.

В первую очередь по той причине, что консультирует МПК британец Джонатан Тэйлор. Тот самый, что возглавляет комитет по соответствию WADA, который уже вынес на рассмотрение исполкома рекомендацию по вопросу восстановления РУСАДА. А еще он имеет большое влияние на рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая также уже несколько лет не может заявлять своих спортсменов на международные старты под флагом страны.

Невеселые старты

В нынешней ситуации остается совершенно непонятно, как будут выступать дальше российские паралимпийцы. Отборочные старты на летние Игры 2020 года уже начались, однако разрешение на выступление в нейтральном статусе имеют только российские «зимники».

Вероятно, если процесс восстановления ПКР затянется, паралимпийцы будут терять квоты, как это происходило перед зимними Играми в Пхёнчхане. Пропустив тогда зимний сезон, многие потеряли возможность отобраться на Паралимпиаду, поскольку не сумели выполнить квалификационный норматив. В итоге МПК пошел навстречу россиянам и в начале олимпийского сезона дал определенному числу спортсменов, которые прошли серьезную проверку на допинг, выступить в квалификационных соревнованиях.

На тех Играх выступило 30 российских спортсменов, которые завоевали восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград. Больше в Пхёнчхане сумели завоевать только представители США.

Разумеется, в случае повторения сценария Министерство спорта в очередной раз сможет провести некие альтернативные Игры, на которых все недопущенные паралимпийцы смогут продемонстрировать свою силу и побороться за равноценные призовые, однако эмоционально это вряд ли им заменит им участие в главном международном старте жизни.

Сомнительно, что заработанные на этих стартах блага смогут полностью компенсировать людям тот азарт, то ощущение праздника, ту дружескую атмосферу, которую они чувствуют на Играх. Материальная составляющая играет важную роль в жизни людей с инвалидностью, однако изначально большинство из них приходит в паралимпийский спорт не за этим. Для них это в первую очередь возможность вновь ощутить себя полноценной частью общества, реализовать себя в любимом деле, поскольку нередко паралимпийцами становятся получившие тяжелые травмы спортсмены.