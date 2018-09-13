Паралимпийский комитет России разочарован решением МПК о продлении отстранения

Исполком МПК на последнем заседании, которое прошло в Мадриде с 10 по 11 сентября, принял решение не восстанавливать членство ПКР, отметив, что российская сторона должна выполнить оставшиеся два критерия — согласие российских спортивных властей с выводами комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о существовавшей в стране допинговой системе и приведение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с кодексом WADA, а также компенсировать расходы в размере €257,5 тыс., которые пошли на допинг-тестирование российских паралимпийцев и деятельность рабочей группы по восстановлению ПКР.

«Паралимпийский комитет России разочарован решением МПК по вопросу полномасштабного восстановления членства ПКР в международном комитете. Как было признано самим МПК, “с тех пор, как членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года, был достигнут большой прогресс”. Действительно, ПКР сотрудничает с МПК и делает все от него зависящее с целью восстановления членства», — сообщили в ПКР.

«Несмотря на выполнение более 6 месяцев тому назад всех критериев восстановления членства ПКР в МПК, находящихся в компетенции российского комитета, МПК по прежнему ставит восстановление ПКР в зависимость от выполнения двух критериев, не входящих в компетенцию ПКР, а именно — восстановление статуса соответствия РУСАДА кодексу WADA и предоставление официального ответа (признание или опровержение) доклада Макларена на государственном уровне», — добавили в организации.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года после публикации первой части доклада Макларена. Это решение не позволило российским паралимпийцам выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро.

МПК до сих пор не прислал в ПКР необходимые документы

ПКР готов решать финансовые вопросы с МПК, но российская сторона до сих пор не получила документов, соответствующих российскому и международному законодательству.