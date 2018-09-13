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17:49 (мск), источник: Р-Спорт

Паралимпийский комитет России надеется на восстановление в правах в ближайшее время

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Паралимпийский комитет России (ПКР) разочарован решением Международного паралимпийского комитета (IPC) о продлении отстранения ПКР, выразив надежду, что членство российской организации будет восстановлено «в самое ближайшее время».

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Источник: Reuters

IPC в среду объявил о продлении отстранения ПКР, объявив, что невыполненными остаются три критерия, одним из которых является возмещение расходов. В настоящее время эта сумма превышает 250 тысяч евро и покрывает, помимо прочего, программу IPC по допинг-тестированию российских паралимпийцев и издержки, связанные с деятельностью рабочей группы IPC. ПКР был отстранен от членства в IPC в августе 2016 года по итогам работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Паралимпийский комитет России разочарован решением IPC по вопросу полномасштабного восстановления членства ПКР в международном комитете», — говорится в сообщении на сайте ПКР.

«Что касается финансового вопроса, о котором говорится в пресс-релизе, ПКР готов решать все финансовые вопросы при условии предоставления IPC документов, строго соответствующих международному и российскому законодательствам, которые IPC в настоящее время не представил, несмотря на наши многочисленные просьбы, — добавляется в сообщении. — ПКР готов к предметному диалогу по этой теме и надеется, что членство ПКР в IPC будет восстановлено в самое ближайшее время».

IPC сообщил, что ПКР для возвращения статуса обязан предоставить официальный ответ по поводу выводов из доклада Макларена, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть восстановлено в правах WADA.

ПКР утверждает, что «сотрудничает с IPC и делает все от него зависящее с целью восстановления членства», но два указанных критерия не входят в компетенцию ПКР. Более развернутую позицию ПКР изложит по итогам заседания исполкома WADA 20 сентября 2018 года.

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