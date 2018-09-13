СМИ: Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому не восстанавливать РУСАДА

WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября. Комитет по соответствию WADA, возглавляемый Джонатаном Тейлором, принял данное решение на заседании в Лондоне, которое прошло 21 августа.

«Комитет по соответствию WADA считает, что письмо российской стороны от 14 мая 2018 года не полностью отвечает требованиям дорожной карты, так как не признает конкретное участие чиновников Министерства спорта в допинг-схеме, раскрытой Ричардом Маклареном. Но если российские власти признают выводы комиссии Самуэля Шмидта, что “ряд чиновников Министерства спорта и подчиненных ведомству структур” были замешаны в схеме, то комитет посчитал бы данный пункт дорожной карты выполненным. Министр спорта РФ сказал, что доступ к данным и анализам Московской лаборатории может быть предоставлен в виде исключения в ходе текущего уголовного расследования, если WADA напишет специальный запрос для доступа к конкретным данным на обоюдных условиях. Если бы подобный запрос был принят, то комитет посчитал бы и этот пункт дорожной карты выполненным», — сказано в письме.

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Комитет получил обновленную информацию от генерального директора WADA, согласно которой он и президент WADA предоставили предложения комитета по этим пунктам дорожной карты Министру спорта РФ в письме от 22 июня, а также они получили ответ от главы российского ведомства в письме от 13 августа.

«Комитет отмечает, что российский министр ответил, что он не признает выводы комиссии Шмида, что ряд чиновников Министерства спорта и подконтрольных ему структур были замешаны в схеме, раскрытой Маклареном. Но при этом повторил, что Следственный комитет РФ и российские суды установят, кто был замешан в схеме. Также он не рассматривал запрос WADA в отношении данных и анализов Московской антидопинговой лаборатории. В связи с этим комитет единогласно признал, что эти пункты дорожной карты по восстановлению РУСАДА не были выполнены», — говорится в письме.

При этом комитет отметил продолжение положительной динамики в работе РУСАДА, не только в вопросах тестировании, но и в вопросах антидопинговых расследований и образования. Комитет приветствует усилия новых работников РУСАДА. Тем не менее, комитет также обсудил, произошли ли какие-нибудь изменений в среде РУСАДА, которые могут гарантировать, что внешнее вмешательство в работу агентства не повторится.

История вопроса

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

Признание выводов комиссии Макларена, которые в окончательном варианте были представлены в 2016 году, является одним из двух пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Вторым пунктом являетсяпредоставление допуска к пробам, которые в связи с федеральным расследованием опечатаны в Московской антидопинговойлаборатории.

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Приведение РУСАДА в соответствие с международным кодексом является обязательным условием для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР), чьи спортсмены вынуждены сейчас выступать под нейтральным флагом.

Ранее Министр спорта РФ Павел Колобков сообщал ТАСС, что письмо исполкому WADA за подписью Колобкова, на тот момент президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова и главы ПКР Владимира Лукина было отправлено в WADA в середине мая. В этом письме Россия приняла выводы комиссии МОК во главе со Шмидомо допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признала причастности к этому государства.