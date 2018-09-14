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20:28 (мск), источник: ТАСС

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА

ТАСС, 14 сентября. Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

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Источник: AP 2018

«Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», — сказано в релизе.

«Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии заседания исполкома, комитет WADA по соответствию подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в WADA. Комитет был удовлетворен тем, что в этом письме признаются проблемы с допингом в российском спорте, и считает это выполнением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА. Касаемо второго невыполненного пункта дорожной карты, комитет принял новое обязательство российской стороны предоставить WADA доступ к данным и анализам московской антидопинговой лаборатории через независимого эксперта. Подобного шага достаточно для восстановления, если исполком установит четкие временные рамки такого доступа», — сказано в сообщении агентства.

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Комитет WADA по соответствию возглавляет Джонатан Тейлор. WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.

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