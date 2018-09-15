«От этого дурно пахнет»: США против восстановления России

Источник: AFP 2018

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию 14 сентября неожиданно принял решение дать рекомендацию исполнительному комитету организации для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на ближайшем заседании, где будет рассматриваться этот вопрос.

«Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», — говорится в заявлении организации.

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Еще накануне авторитетный британский журналист Дэн Роан опубликовал в своем твиттере письмо комитета по соответствию, из которого следовало, что решение будет отрицательным для России.

Однако сразу после той публикации в WADA было направлено письмо за подписями министра спорта Павла Колобкова и целого ряда важных официальных лиц российского спорта, которое и поменяло ситуацию кардинально.

«В полученном WADA письме в достаточной мере признаются проблемы с допингом, выявленные в России, — заявили в комитете.

— Обычно WADA не сообщает о рекомендациях комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом, но в данном случае агентство решило это сделать с учетом уровня интереса к этому делу и количества спекуляций.

Фактически это означает, что РУСАДА почти наверняка будет восстановлено на заседании исполкома WADA 20 сентября, что откроет российскому спорту двери к полноценному возвращению в семью мирового спорта.

«Если это действительно произойдет, то можно поздравить не только РУСАДА, но и Министерство спорта, Олимпийский комитет России и всех отечественных спортсменов. Восстановление РУСАДА говорит о том, что нас признают и все неудобства, которые вызывала данная ситуация, закончились, — приводит RT слова члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

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— То, что было в силах РУСАДА, было исполнено: она стала независимой организацией, сменила президента. Ранее ее заставляли признавать такие вещи, на которые она не могла повлиять: например, предоставлять доступ в закрытые города и к данным московской антидопинговой лаборатории.

Надеюсь, все те российские федерации, которые до сих пор являются невосстановленными, возьмут пример с РУСАДА и также в диалоге будут снимать проблему за проблемой. Нельзя постоянно показывать на черное и называть это белым. Уже нет аргументов отказывать России в аккредитации. Думаю, справедливость все-таки восторжествует.

Правда, за океаном к этому относятся, мягко говоря, настороженно, а глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт и вовсе не стеснялся в выражениях, комментируя для Reuters последнюю новость.

«Честно говоря, от этого решения WADA очень дурно пахнет. WADA следует прекратить эти манипуляции и опубликовать новые требования комитета, а также любую информацию, полученную от России, которая показывала бы, что они действительно соответствуют кодексу WADA, — заявил Тайгерт.

— Если они действительно соответствуют, то мы получим доступ ко всем данным и образцам московской лаборатории, и наконец-то справедливость сможет восторжествовать в тех сотнях дел, где она была попрана. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что все усилия страны по выполнению критериев WADA не пройдут даром, и теперь РУСАДА будет восстановлено на ближайшем исполкоме.

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата, — рассказал Колобков агентству «Р-Спорт».

— Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех.

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Вторит бывшему коллеге по фехтовальной сборной страны и нынешний глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Самое главное, что мы должны себе отдавать отчет — конечное решение за исполкомом WADA, который пройдет 20 сентября. Комитет по соответствию вынес то решение, которое исходило из логики и контекста последних действий со стороны РУСАДА. Проделана колоссальная работа по реформированию агентства, — отметил спортивный чиновник.

— За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время. Мы внимательно и с надеждой будем смотреть на заседание исполкома.

В поддержку России высказался итальянский биатлонист Лукас Хофер, отметивший, что ему не хватает этапов Кубка мира в нашей стране.

«Для начала должен сказать, что я пока ничего не читал относительно решений конгресса и не очень разбираюсь в вопросе, потому что был сконцентрирован на гонках чемпионата Италии, который прошел в те же даты, что и конгресс. Мне, определенно, нужно больше информации. А вообще я не знаю, кто принимает все эти решения, но надеюсь, что они знают, что они делают, — начал Хофер.

— Я люблю приезжать в Россию и понимаю, что не все имеют возможность приехать на этапы Кубка мира в европейские страны, поэтому будем надеяться, что ответственные лица проведут необходимую работу и вскоре мы снова увидим российские этапы в кубковом календаре. Лукас Хофер, итальянский биатлонист.