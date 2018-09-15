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15:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Минспорт РФ согласился на упрощенные условия WADA по восстановлению РУСАДА

ТАСС, 15 сентября. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложило министру спорта РФ Павлу Колобкову упрощенные условия восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и получило от него письмо с согласием. Об этом сообщает Би-би- си.

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Источник: РИА "Новости"

Британское издание получило копию письма президента WADA Крейга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли на имя Колобкова, которое датировано 22 июнем текущего года. В нем руководство WADA отметило, что российское спортивное руководство «в достаточной степени» признало проблемы с допингом, однако для того, чтобы восстановить статус РУСАДА, необходимо выполнить два условия: предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 годы.

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В письме предлагается ряд изменений в формулировках выдвинутых условий. В качестве компромисса руководство WADA предложило России еще раз в письменном виде признать доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, который занимался расследованием ситуации с допинг-пробами на Играх 2014 года в Сочи, и в частности один из пунктов документа, гласящий, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные «государственным заговором», участвовали в махинациях с ними. В случае письменного подтверждения пункта WADA посчитает условие о признании доклада Макларена выполненным.

Также WADA предложило обеспечить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у международной организации. В письме отмечается, что это «небольшое количество образцов». Кроме того, WADA попросило предоставить копию базы данных из московской лаборатории, чтобы «восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов». В ответ на это предложение Колобков 13 сентября направил в WADA письмо, в котором согласился с данными условиями.

В пятницу комитет по соответствию WADA рекомендовал восстановить членство РУСАДА. 20 сентября состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассмотрены данные рекомендации и принято решение о статусе российского агентства.
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Отстранение РУСАДА

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.

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