СМИ: Минспорт РФ согласился на упрощенные условия WADA по восстановлению РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

Британское издание получило копию письма президента WADA Крейга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли на имя Колобкова, которое датировано 22 июнем текущего года. В нем руководство WADA отметило, что российское спортивное руководство «в достаточной степени» признало проблемы с допингом, однако для того, чтобы восстановить статус РУСАДА, необходимо выполнить два условия: предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 годы.

В письме предлагается ряд изменений в формулировках выдвинутых условий. В качестве компромисса руководство WADA предложило России еще раз в письменном виде признать доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, который занимался расследованием ситуации с допинг-пробами на Играх 2014 года в Сочи, и в частности один из пунктов документа, гласящий, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные «государственным заговором», участвовали в махинациях с ними. В случае письменного подтверждения пункта WADA посчитает условие о признании доклада Макларена выполненным.

Также WADA предложило обеспечить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у международной организации. В письме отмечается, что это «небольшое количество образцов». Кроме того, WADA попросило предоставить копию базы данных из московской лаборатории, чтобы «восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов». В ответ на это предложение Колобков 13 сентября направил в WADA письмо, в котором согласился с данными условиями.

В пятницу комитет по соответствию WADA рекомендовал восстановить членство РУСАДА. 20 сентября состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассмотрены данные рекомендации и принято решение о статусе российского агентства.

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Отстранение РУСАДА