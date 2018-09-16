Тайны ВАДА раскрыты. Опубликована полная переписка с Россией

Источник: AFP 2018

ВАДА (правда, после нескольких утечек) добровольно ответило на главный вопрос: что же все-таки содержалось в письме министра спорта России Павла Колобкова от 13 сентября? Напомним, именно это письмо заставило комитет по соответствию резко передумать и, вопреки первоначальному мнению, рекомендовать исполкому восстановить статус РУСАДА.

Колобков в своем письме теоретически должен был гарантировать выполнение двух условий: признание доклада Макларена и выдачу опечатанных проб из Московской лаборатории. Про пробы речь пойдет ниже, а вот с признанием получилось очень интересно.

Гибкость и прагматизм

— Россия полностью приняла решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, которое основывалось на выводах доклада Шмида, — написал Колобков.

На этом, собственно, все! Требуемые ВАДА в нескольких письмах слова об участии в сговоре «отдельных чиновников Министерства» так и не прозвучали. Колобков просто подтвердил очевидное: ведь раз мы не оспаривали решение исполкома в суде, и так понятно, что мы его приняли.

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Интересно, что 5 декабря президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на том самом заседании исполкома МОК зашел дальше.

— Россия признает тот факт, что национальная антидопинговая система дала сбой, — сказал тогда Жуков. — Руководители страны также признали, что этот сбой произошел из-за организованных действий, направленных на манипуляции с пробами российских спортсменов, со стороны группы лиц в целях личной выгоды. Эта группа состояла из лиц внутри РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории и других антидопинговых организаций.

Сравните этот текст с тем, что написал выше министр Колобков. Почему же признания Жукова оказалось недостаточно, а спустя полгода фраза в одно предложение удовлетворила ВАДА? Это противоречие наверняка не укроется от членов исполкома.

— Лидерство требует гибкости, — пишет в своем пресс-релизе ВАДА. — Предложения, сделанные в письме, основаны на прагматизме и являются интерпретациями «дорожной карты», с тем чтобы завершить все вопросы и не позволить пропасть даром прогрессу, которого добилось РУСАДА за последние два года.

Подобную «гибкость» в решении принципиальных вопросов наверняка одобрят не все руководители ВАДА. Например, член комитета по соответствию и глава комиссии спортсменов ВАДА Бекки Скотт уже подала в отставку в знак протеста против рекомендации о восстановлении РУСАДА. На исполкоме 20 сентября на Сейшелах точно будет жарко, и далеко не факт, что голосование в итоге сложится в нашу пользу.

Впереди новые допинг-скандалы

Если статус РУСАДА все же будет восстановлен, нас наверняка ждут неприятные сюрпризы из прошлого. Колобков в своем письме открывает доступ в Московскую лабораторию независимому эксперту, чья кандидатура будет согласована с ВАДА, а главное — обещает выдать ВАДА оригинал электронной базы данных лаборатории (LIMS). Эта база содержит результаты первичного скрининга всех проб, поступавших в лабораторию в 2012—2015 годах.

Копия LIMS у ВАДА уже есть, но она неполная и может быть оспорена в суде. Теперь же ВАДА получит оригинал, а к тому же, впоследствии сможет провести повторное тестирование тех проб, которые покажутся экспертам подозрительными. Важно, что, если первоначально ВАДА настаивало на доступе ко всем 12 тысячам проб, которые хранятся в Московской лаборатории, теперь оно согласилось лишь на те, которые покажутся подозрительными по результатам проверки LIMS.

— После восстановления РУСАДА и с согласия Следственного комитета мы предоставим независимому эксперту доступ к оригиналу LIMS и другим аналитическим данным, — пишет Колобков в своем письме от 13 сентября. — Если на основании этих данных будут выявлены случаи возможных нарушений антидопинговых правил, мы дадим возможность независимого повторного тестирования этих проб, в соответствие с лабораторными стандартами.

Пока на основании LIMS получили обвинения лишь четверо российских биатлонистов. Остальные международные федерации возбуждать дела не спешат из-за недостаточности улик. Но теперь, получив оригинальную базу данных и доступ к пробам для их повторного тестирования, они наверняка приступят к действиям. Обвинения получат, как минимум, несколько десятков наших спортсменов, в том числе и звезды недавнего прошлого. И отбиться от них в судах будет сложно.

Статус РУСАДА могут быстро отобрать

Важно, что пока Россия продолжает кормить ВАДА обещаниями. Колобков гарантирует доступ в лабораторию только при условии, если статус РУСАДА будет восстановлен. Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в ответ на это пишет:

«РУСАДА и Министерство спорта должны обеспечить ВАДА доступ к LIMS и другим данным не позднее, чем до даты Х. Также повторное тестирование проб должно быть осуществлено не позднее определенной даты. Если этого не произойдет, на следующем заседании исполкома комитет выдвинет предложение забрать у РУСАДА статус соответствия».