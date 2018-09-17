Разоблачитель российского допинга взбесился из-за решения WADA
Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал в
Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал в
«Забавно… Лидеры WADA хотели взаимодействовать с Россией “в духе компромисса”. Это как если бы в уголовном правосудии осужденный преступник получил право сесть за стол и вести переговоры с судьей и прокурором о своем тюремном сроке. Добро пожаловать в мир Риди, Ниггли и Ко», — написал Зеппельт.
15 сентября была обнародована переписка министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те
В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».