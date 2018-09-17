Разоблачитель российского допинга взбесился из-за решения WADA

Источник: РИА "Новости"

«Забавно… Лидеры WADA хотели взаимодействовать с Россией “в духе компромисса”. Это как если бы в уголовном правосудии осужденный преступник получил право сесть за стол и вести переговоры с судьей и прокурором о своем тюремном сроке. Добро пожаловать в мир Риди, Ниггли и Ко», — написал Зеппельт.

15 сентября была обнародована переписка министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. Кроме того, российскую сторону призывали признать выводы доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В ответном письме Колобков демонстрирует готовность пойти навстречу WADA.